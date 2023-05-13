علامات تكشف إصابتك بالتهاب المفاصل بالقدم

الوكيل الإخباري- التهاب المفاصل حالة تتميز بتلف وتيبس المفاصل، قد تؤثر على أكثر من 30 مفصلاً في القدم والكاحل، توفر المفاصل التي تربط عظام القدم والكاحل التوازن والثبات المطلوبين للوقوف والمشي ومتابعة الأنشطة البدنية الأخرى.



نستعرض في التقرير التالي أعراض وانواع التهاب المفاصل بالقدم، وفقًا لـ "Cleveland clinic"



مع تقدم التهاب المفاصل قد يؤدي إلى تلف الغضاريف، وهي المادة الملساء التي تبطن أطراف العظام في المفاصل، يسمح الغضروف لعظام القدم والكاحل بالتحرك ضد بعضها البعض دون احتكاك، إذا تآكل الغضروف فقد تبدأ العظام في الاحتكاك مباشرة ببعضها البعض، مما يتسبب في مزيد من الضرر بالمفصل.

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أعراض التهاب مفاصل القدم والكاحل



-ألم عميق مؤلم خاصة أثناء الحركة.

- تيبث في القدم.

- صعوبة الحركة.

- تورم.

- الشعور بوخز في مناطق مختلفة من القدم.

- قد تتسبب العظام التي تحتك ببعضها البعض أيضًا في نمو العظام مما قد يتداخل مع حركة المفصل ويزيد من الألم، قد يؤدي تلف المفاصل أيضًا إلى تصلب وتشوه في القدم والكاحل ويجعل المشي والحركات الأخرى صعبة.



أنواع التهاب المفاصل في القدم والكاحل

هناك العديد من أنواع التهاب المفاصل ولكن التهاب المفاصل في القدم والكاحل عادة ما يكون أحد ثلاثة أنواع: هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل اللاحق للصدمة.



تحدث هشاشة العظام الذي يُطلق عليه غالبًا التهاب المفاصل البلى، عند الأشخاص فوق سن الخمسين، وعندما يتآكل الغضروف مع الاستخدام بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى ألم وتيبس في المفصل، قد يتطور التهاب المفاصل في مفصل في قدم واحدة دون الأخرى.



التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية مما يعني أن الجسم يهاجم أنسجته عن طريق الخطأ. تستهدف هذه الاستجابة المناعية الأنسجة الرخوة في المفاصل والتي تسمى الغشاء الزليلي، مما يؤدي إلى الدفء والاحمرار والتورم والتصلب وآلام القدم والكاحل، على عكس هشاشة العظام يتطور التهاب المفاصل الروماتويدي عمومًا بشكل متماثل مما يعني أن كلا القدمين يتأثران في نفس الوقت.



يتطور التهاب المفاصل اللاحق للصدمة في القدم أو الكاحل نتيجة للإصابة، حتى التي حدثت منذ فترة طويلة على سبيل المثال قد يؤدي التواء أو كسر أو خلع في القدم أو الكاحل إلى تلف الغضروف، مما يؤدي إلى تدهور مبكر للمفصل، قد تظهر الأعراض في غضون بضع سنوات أو قد يستغرق تلف المفاصل عقودًا للتسبب في الألم أو الحد من الوظيفة.



موقع التهاب المفاصل في القدم والكاحل



تتأثر أربع مناطق من القدم بشكل متكرر بالتهاب المفاصل: إصبع القدم الكبير، ووسط القدم، القدم الخلفية والكاحل.



التهاب المفاصل في إصبع القدم الكبير

التهاب المفاصل في إصبع القدم الكبير شائع، يؤثر عادةً على المفصل الذي يقع في قاعدة إصبع القدم الكبير ويرتبط ببقية القدم، يمكن أن يحد التهاب المفاصل في هذا المفصل بشكل متزايد من القدرة على المشي دون ألم.



التهاب المفاصل في منتصف القدم

تقع مفاصل منتصف القدم التي تسمى مفاصل عظم الفخذ تقريبًا بين الكاحل وأصابع القدم، أقرب قليلاً إلى الكاحل، تربط هذه المفاصل العظام الطويلة التي تشكل قوس القدم بالجزء العظمي من القدم أمام الكاحل.



يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الذي يتطور في منتصف القدم على واحد أو أكثر من هذه المفاصل، مما يسبب الألم عند المشي أو صعود السلالم.



التهاب المفاصل في مؤخرة القدم

يؤثر التهاب المفاصل في القدم الخلفية على المفاصل الثلاثة الموجودة أسفل الكاحل وفوق الكعب: المفصل تحت الكاحل ومفصل الكاحل والمفصل العقبي، تسمح هذه المفاصل للقدم بالحركة جنبًا إلى جنب بالإضافة إلى الحركات الأخرى وتساعد في تحمل وزن الجسم، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل في هذه المفاصل ألمًا وتورمًا في القدمين والكاحلين



التهاب المفاصل في الكاحل

يربط مفصل الكاحل القدم بالساق ويسمح للقدم بالثني، يمكن أن يحد التهاب المفاصل في الكاحل من نطاق الحركة ويؤثر على الوقوف والمشي والقفز.



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