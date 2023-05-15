أخصائية تغذية تكشف أطعمة ممنوعة والمسموحة على الإفطار

الوكيل الإخباري- كشفت أخصائية التغذية البريطانية، ناتالي فورستر، أنه يجب الابتعاد عن تناول أطعمة معينة في وجبة الإفطار واستبدالها بأخرى لتجنب زيادة الوزن.



وأوضحت فورستر، أن أطعمة الإفطار التي يجب تجنبها هي الفطائر المعبأة والمعجنات والبسكويت، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حسبما نشر موقع "The sun".

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وأفادت، أن الخبز الأبيض والحبوب المكررة أيضًا تفتقر إلى العناصر الغذائية والألياف، لذا لا يفضل تناولها على الإفطار.



وأشارت أخصائية التغذية، أنه يمكن استبدال ذلك بالحبوب الكاملة أو الكينوا في الصباح لضمان بدء يوم صحي غني بالعناصر الغذائية.



وأكدت، أن الشوفان العادي يحتوي على 0-1 جرام من السكر، بينما تحتوي العبوة ذات النكهات على 11 إلى 14 جرامًا من السكر.



وأفادت، أن وضع زبدة الفول السوداني فوق رغيف من الخبز المحمص يعتبر طريقة رائعة للحصول على بعض البروتين في الصباح، كما تعد زبدة الفول السوداني كاملة الدسم أفضل اختيار للحفاظ على صحة القلب والعينين والجهاز المناعي.



وأوضحت: "نعم، تحتوي زبدة الفول السوداني على حوالي 70% من الدهون، لكنها بالدرجة الأولى دهون أحادية غير مشبعة، وهي صحية للقلب، وتمنح الجسم فيتامين E القابل للذوبان في الدهون، وهو مضاد للأكسدة مهم للعين والقلب وصحة المناعة".



وأكدت أن تناول الدنش والمخبوزات المحلاة بالسكر والفواكه قد تكون مغرية لتناولها في الصباح، لكنها ليست صحية باعتبارها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر.