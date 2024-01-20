الإمساك أثناء الحمل- كيف يمكن التخلص منه؟

الوكيل الإخباري - يعتبر الإمساك أحد مشكلات الجهاز الهضمي المزعجة، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالبواسير أو الشرخ الشرجي في حال لم يتم معالجتها، وقد يشكل خطورة عند الإصابة به أثناء الحمل، فكيف يمكن التخلص منه؟

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الإمساك أثناء الحمل

أوضحت الدكتورة أسماء عطية، أخصائية طب الأسرة، أن الإمساك أثناء الحمل يحدث بسبب عوامل عدة أبرزها الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، التي أبرز أعراضها صعوبة التخلص من البراز نتيجة بطء في حركة الأمعاء.



وأضافت، أنه غالبًا ما يكون سبب الإمساك للحامل زيادة في هرمون البروجسترون، الذي يعمل على ارتخاء العضلات الملساء في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجهاز الهضمي، مما يجعل الطعام يمر عبر الأمعاء ببطء شديد.



كيف نتخلص من الإمساك أثناء الحمل؟

أوصت الدكتورة أسماء عطية، ببعض النصائح للتخلص من الإمساك ومن بينها ما يلي، الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لأن جفاف الجسم يجعل قوام البراز شديد الصلابة، مما يؤدي إلى صعوبة مرور الفضلات عبر الأمعاء الدقيقة إلى فتحة الشرج.



ولفتت عطية، إلى أهمية تناول الألياف الغذائية في وجبة الإفطار يوميًا، نظرًا لقدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

وأضافت عطية، أنه يجب على السيدات أثناء الحمل تناول الخضروات الورقية، ومن بينها البروكلي، حيث إنه يحتوي على مادة السلفورافين، وهي مادة قد تحمي الأمعاء وتسهل عملية الهضم.



وأفادت عطية، بأنه على السيدات الحوامل ضرورة فقدان الوزن حيث يساعد ذلك على تقليل أعراض النقرس، ويقلل فقدان الوزن أيضًا من الضغط على المفاصل.

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