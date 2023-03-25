الإمساك الشديد عند الأطفال .. متى يستدعي الجراحة؟

الوكيل الإخباري- تشعر بعض الأمهات بالقلق بشأن معاناة صغارهن من حالات الإمساك، ووجود صعوبة كبيرة في ذلك الأمر، تخوفًا من وجود سبب خطير وراء الحالة.



نوضح في السطور التالية، أسباب الإمساك الشديد لدى الأطفال، وطرق العلاج.



أسباب الإمساك الشديد لدى الأطفال

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قالت الدكتورة شيرين الجيار، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية في مصر ، إن الإمساك عند الأطفال يكون نتيجة تناول الطعام بطريقة خاطئة، أو عدم شرب كميات وفيرة من المياه.



وأكدت الجيار، أن المياه هي الأساس في عملية التبرز، لأن عند حدوث تكوين للبراز داخل الجسم، مع عدم وجود مياه كافية، يتسبب ذلك في جعل البراز متحجرًا داخل البطن، مما يصعب عملية الإخراج.



وأوضحت أن الكمية المطلوب تناولها من المياه على مدار اليوم، تتراوح من 2 إلى 3 لتر على مدار اليوم تقريبًا، ويعتمد الأمر على مجموعة عوامل، تشمل درجة الحرارة، والحركة والنشاط المبذول، وكذلك حجم الجسم، نظرًا لأنه كلما زاد حجم الجسم لابد من زيادة شرب المياه.



علاج الإمساك الشديد لدى الأطفال

أشارت استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، أنه إذا كان الطفل يعاني من الإمساك منذ ولادته، ولا يحدث إخراج إلا بتدخل من الأهل عن طريق تناول العلاج والأدوية المختلفة، فلا بد فيها من الكشف الذاتي من قبل الطبيب المتخصص، وغالبًا يتم تحويله إلى طبيب جراحة أطفال.



واستطردت، أن هناك أطفال يولدون وفتحة الشرج لديهم مغلقة، ولا يستطيعون إخراج الفضلات، لافتة إلى أن هذه الحالة لا بد فيها من الذهاب لطبيب جراحة أطفال، لأنه إذا ترك بهذه الحالة ستؤدي به إلى الوفاة.



وأضافت أن من يعاني من الإمساك بشكله الطبيعي، عليه تناول كميات وفيرة من المياه، بجانب الحرص على تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على ألياف، لأنهما يسهلان عملية التبرز.



الكونسلتو الطبي

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