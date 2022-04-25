الاضطرابات الهضمية في عيد الفطر.. علاجات طبيعية مثبتة علميا

الوكيل الإخباري - الاضطرابات الهضمية تأتي مصحوبة بالانتفاخ أو الحرقة أو آلام البطن أو الغثيان أو القيء، مما قد يفسد عليك الاستمتاع بعطلة العيد، ويفسد عليك فرحتك.

ومع ذلك، ليس من الضروري اللجوء على الفور إلى الأدوية؛ لأن النباتات يمكن أن تكون بنفس الفعالية. إليك علاج الاضطرابات الهضمية في عيد الفطر بطرق طبيعية:

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النعناع لتنشيط الهضم

يُعرف النعناع بخصائصه المسكنة والمضادّة للتشنج والغثيان والمنشطة للهضم والوقائية للكبد. إنه علاج طبيعي ممتاز للغثيان أو القيء والإسهال الحادّ واضطرابات الجهاز الهضمي البسيطة، مثل الانتفاخ والتهاب البلع وعسر الهضم وبعض أمراض الكبد.

الشمر لمحاربة الغازات

الشمر نبات معمر ينشأ من حوض البحر الأبيض المتوسط ، وقد تمَّ تقديره منذ العصور القديمة لفضائله العلاجية. في طب الأعشاب، تُستخدم بذور الشمر والزيوت العطرية المستخلصة من البذور والقمم المزهرة عادةً؛ لتعزيز الهضم وعلاج بعض اضطرابات الجهاز الهضمي؛ مثل: قلة الشهية والانتفاخ وانتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان أو القيء وآلام البطن.

عرق السوس للتخفيف من حرقة المعدة



يساعد عرق السوس على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي؛ مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم الوظيفي.

الكركم لتقليل أعراض عسر الهضم

يساعد الكركم على تحفيز الهضم، وتخفيف أعراض عسر الهضم، وعلاج القرحة الهضمية، وكذلك أمراض الكبد.

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