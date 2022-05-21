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السبت، 21-05-2022 01:32 م

البروتين بار.. ما هي فوائده وكيفية اختيار أفضل الأنواع

افضل-بروتين-لحرق-الدهون


الوكيل الإخباري - انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة فكرة تناول "البروتين بار" أو لوح البروتين، خاصة بين الذين يسعون لإنقاص الوزن من متبعي الحميات الغذائية، وكذلك الرياضيون، باعتبارها وجبة خفيفة وسهلة تمنح الجسم الطاقة والنشاط، لكن هل كل أنواع البروتين البار مفيدة حقاً، هذا ما يجيب عنه موقع "LiveScience" فيما يلي.

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عندما يتعلق الأمر باختيار لوح بروتين صحي، فإن معرفة مكوناته وفهم المعلومات الغذائية الأساسية، يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار مستنير، فمعظم ألواح البروتين تحتوي على مزيج جيد من المكونات التي توفر النكهة والملمس، مثل المكسرات والبذور والفواكه المجففة، وقد تحتوي أيضا على الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

 

لذا ووفق وزارة الزراعة الأميركية يجب أن يحتوي لوح البروتين الصحي والذي يبلغ 63 غراما في المتوسط على العناصر الغذائية التالية:

1- محتوى البروتين
يجب أن تكون نسبة البروتين 20 غراما، وذلك يكون مناسباً جدا إذا كنت مقدما على ممارسة الرياضة أو بعد الانتهاء منها، أو كوجبة خفيفة.


2- نسبة الدهون
يجب اختيار نوع مناسب يحتوي على 9 غرامات فقط من الدهون و10 غرامات من الألياف.


3- السعرات الحرارية
لوح البروتين المثالي يجب أن يحتوي على 250 سعرة حرارية فقط و8 غرامات من السكر، هذا فضلا عن 150 ملغ من الكالسيوم و120ملغ من البوتاسيوم.
وتتميز ألواح البروتين بالعديد من الفوائد كإنقاص الوزن لأن البروتين يسرع من عملية الشبع مما يكبح الرغبة في تناول المزيد من الطعام، كما أنه سهل الهضم، فضلاً عن أنه يزيد من قوة العضلات والكتلة العضلية لذا فهو مناسب للرياضيين.

 

 

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