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الخميس، 02-06-2022 01:55 م

البطيخ الأصفر والفرق بينه وبين الأحمر

watermelon


الوكيل الإخباري - ربما تكون من عشاق البطيخ الأحمر اللذيذ الذى تتناوله مع قطع الجبنة البيضاء كوجبة صيفية ترطب جسمك من حرارة الصيف، فما رأيك فى تناول البطيخ الأصفر، فى هذا التقرير نتعرف على البطيخ الأصفروالفرق بينه وبين الأحمر، وفقاً لموقع organic facts.

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 ما هو البطيخ الأصفر؟
 
البطيخ الأصفر هو نفسه البطيخ الأحمر ولكن يختلف فى اللون وأنه أصفر وليس أحمر، وهو صنف طبيعي من البطيخ شهد طفرة جينية.


وهذه الأصناف الصفراء من البطيخ هي في الواقع الشكل الأصلي للبطيخ وزرع لأول مرة في أفريقيا، وفقًا لدراسة في مجلة تكوين وتحليل الأغذية، فإن مادة الليكوبين هى المركب الذي يعطي اللون للعديد من الفواكه والخضروات الشائعة مثل الطماطم والبطيخ الأحمر.


 المذاق
 
طعم البطيخ الأصفر أحلى قليلاً من الأحمر، تمتد قشرة هذا البطيخ إلى عمق الفاكهة، لكن مذاقه اللذيذ الفريد يجعله جدير بالاهتمام .


 القيمة الغذائية للبطيخ الأصفر
 
يحتوي البطيخ الأصفر على العديد من الخصائص الغذائية مثل البطيخ الأحمر العادي ، مع بعض الاختلافات الملحوظة.


يشير بحث حديث إلى أن البطيخ الأصفر يحتوي على مستويات عالية من فيتامين A وفيتامين C ، ويحتوى الكوب الواحد من البطيخ الأصفر على أقل من 50 سعرة حرارية، وكذلك كميات معتدلة من البوتاسيوم والصوديوم.
وفي حين أن البطيخ الأحمر غني بالليكوبين، إلا أن البطيخ ذو اللون الأصفر غني بالبيتا كاروتين، وهو مضادات الأكسدة القوية للغاية.


يمكنك أيضًا شرب عصير البطيخ الأصفر لتناول مشروب غنى بالمغذيات كما يمكن تناوله  كسلطة خفيفة ومنعشة، كما يمكنك أيضًا تقطيع البطيخ وتقديمه كشرائح فى الصيف.

 

اليوم السابع 

 

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