الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي: العدوان الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأبرياء

استطلاع رأي: نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي

الأردن: توقعات بتخفيض البنزين 5 قروش والديزل 3 قروش

فيديو- شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من اشتعال نيران دبابات العدو غرب "إيرز"

صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

بيان من الضمان الاجتماعي للمتقاعدين حول الاستفادة من برنامج تقسيط

مصادر عبرية: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة "نيريم"

اسعار ليرة الذهب محليا اليوم الثلاثاء .. 328 دينارا للانجليزية و288 للرشادية

ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

عاجل

ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

الثلاثاء، 31-10-2023 11:49 ص

الترمس الحلو كنز من البروتينات والمعادن

2021_8_6_13_38_55_658


الوكيل الإخباري - قال مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية إن الترمس الحلو يعد كنزاً من البروتينات، حيث تحتوي 100 غرام منه على ما يصل إلى 40 غراماً من البروتين.

وأضاف المركز أن الترمس الحلو يعد أيضاً غنياً بالمعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

اضافة اعلان


ويتوفر الترمس الحلو إما مجففاً أو مطبوخاً ويمكن استخدامه في إعداد الصوصات، كما أنه يتوفر كدقيق لصناعة الخبز الخالي من الغلوتين، بالإضافة إلى ذلك توجد بدائل للحليب تقوم على أساس الترمس الحلو.

 


ومن ناحية أخرى، أوصى المركز مرضى حساسية الفول السوداني بتوخي الحذر عند تناول الترمس الحلو، حيث يمكن أن تظهر عليهم أيضاً أعراض الحساسية مثل السعال والشعور بوخز في الفم، عند تناوله، فيما يعرف بالحساسية المختلطة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-1203019335-1170x600

'النسيان الخفيف' من أعراض الضعف الإدراكي

135-122349-respiratory-virus-children-winter_700x400

هذا الفيروس يهاجم الأطفال في الشتاء

2023103112509575S7

بعد التوقف الطويل .. نصائح ذهبية للعودة للرياضة

file

5 أطعمة ومشروبات تجنبها مع تقدم العمر

8ceade3f78

شرب القهوة يفيد الكلى لمرضى السكري

tbl_articles_article_18620_233787928e4-b673-420e-965b-cbd9faf977dd

كيف تتخلص من رائحة الجسم الكريهة بمكونات طبيعية

أخبار متعلقة
2020_10_24_14_41_53_567

5 أطعمة تزيد الشعور بالجوع.. احذرها