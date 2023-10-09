5 أطعمة تزيد الشعور بالجوع.. احذرها

الوكيل الإخباري - تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في زيادة الشعور بالجوع، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالبروتينات على عكس باقي الأطعمة التي يمكن أن تزيد الشعور بالشبع والامتلاء مثل الخضروات والفواكة والبقوليات.

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أطعمة تزيد الشعور بالجوع

1- اللبن قليل الدسم

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن اللبن الخالي الدسم يساعد على رفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، وبالتالي ضعف دهون الألبان يزيد من الشعور بالجوع، وبالتالي يجب تناول جميع منتجات الألبان كاملة الدسم للحصول على ما يكفي للشعور بالشبع.

2- الأرز الأبيض

يتسبب تناول الأرز الأبيض برفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع ثم انخفاضها بشكل مفاجيء والشعور بالجوع مرة أخرى، وبالتالي يفضل استبدال الأرز الأبيض بالأرز البسمتي أو البني مع تجنب الطهي الزائد، ما يؤدي للشعور بالشبع لفترة جيدة.



3- بياض البيض

يعتبر صفار البيض هو البروتين الأساسي الذي يساعد على الشعور بالشبع إلى جانب الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء خلايا الجسم، لذلك لا يجب الاعتماد فقط على بياض البيض، لأنه بذلك لا يزيد من الشعور بالشبع.



4- عصير الفواكه

لا يحتوي عصير الفواكه على كمية مناسبة من الألياف فإن تناول عصير الفاكهة فقط يزيد من نسبة السكر في الدم مما يسبب الشعور بالجوع لذلك فمن الأفضل تناول الفاكهة طازجة وليس عصير.



5- البطاطس

البطاطس تعتمد على طريقة طهيها سواء في الشعور بالجوع أو الشبع فإذا تم طهي البطاطس أو سلقها فإنها تسبب الشعور بالشبع لفترات طويلة على عكس إذا تم قلي البطاطس ثم تغطيتها بالتوابل حيث تتسبب هذه الطريقة في الشعور بالجوع بالإضافة إلى فقدان البطاطس لقيمتها الغذائية.

الكونسلتو

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