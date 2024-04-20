التعديلات الغذائية أكثر فاعلية في علاج القولون العصبي

الوكيل الإخباري - أظهرت تجربة أن هناك نوعين من النظام الغذائي يعملان بشكل أفضل من تناول الأدوية في معالجة متلازمة القولون العصبي.



ووفق "نيو ساينتست"، تم تصميم أحد الأنظمة الغذائية بحيث يكون منخفضاً في السكريات والكربوهيدرات الموجودة في منتجات الألبان والقمح وبعض الفواكه والخضروات.

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أما الطريقة الثانية فكانت الأقل شيوعاً في علاج القولون العصبي، وهي نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الألياف ولكنه منخفض في جميع أنواع الكربوهيدرات الأخرى، أي السكر والنشا.



وفي تجربة عشوائية، أدى كلا النظامين الغذائيين إلى تحسين الأعراض بشكل أفضل من العلاج القياسي بالأدوية بعد 4 أسابيع.



وأجريت الدراسة في جامعة غوتنبرغ بالسويد، بمشاركة 300 شخص مصاب بالقولون العصبي، طُلب منهم استخدام أحد الأساليب الـ3: تناول الأدوية حسب الحاجة لأعراضهم، أو اعتماد أي من النظامين الغذائيين.



وبعد شهر، أبلغ 76% من المجموعة منخفضة السكريات عن انخفاض كبير في أعراضهم، مقارنة بـ71% من الذين اتبعوا نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات غنياً بالألياف، و58% في مجموعة العلاج الطبي.



وأشار الباحثون إلى أن إحدى المشكلات المحتملة في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والغني بالألياف هي أن الأشخاص في هذه المجموعة شهدوا ارتفاعاً طفيفاً في مستويات الكوليسترول في الدم.

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