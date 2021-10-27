الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 03:07 م

التغذية والتمارين الرياضية بعد الزراعة الكلى

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الوكيل الإخباري - تقوم الكلى بفلترة الدم وتحويل فضلاته إلى بول، وإذا فقدت الكلى قدرتها على أداء وظيفتها فإنّ هذه الفضلات تتراكم في الجسم مسبّبةً حالة صحية خطيرة قد تُودي بحياة المصاب، وتُعرف هذه الحالة بالفشل الكلويّ، ومن الأسباب التي تؤدي للفشل الكلويّ الإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم المزمن غير المسيطر عليه، والتهاب كبيبات الكلى المزمن.

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للمحافظة على صحة وسلامة الكلية المنقولة لا بُدّ من اتباع بعض النصائح المتعلقة بتناول الطعام، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية، وفيما يأتي بعض هذه النصائح:

 

1 - تناول خمس حصص من الفواكه والخضراوات يومياً.
2 - تجنب تناول الجريب فروت لما له من تأثير في بعض الأدوية المثبطة للمناعة.
3 - الحرص على تناول مشتقات الحليب قليلة الدسم للحصول على الكالسيوم والفسفور.
4 - تناول اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك.
5 - الحرص على اتباع نظام غذائي قليل الأملاح والدهون.
6 - الحرص على بقاء الجسم رطباً بتناول الكميات الكافية من السوائل.
7 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبمعدل لا يقل عن خمس مرات في الأسبوع.

 

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