التنميل قد ينذرك بمرض خطير.. متى تستشير الطبيب؟

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالتنميل في الجسم، مما يتسبب في القلق والتوتر، اعتقادًا بوجود مشكلة خطيرة، ويستدعى الأمر استشارة طبية سريعة في حالة استمرار التنميل لفترة طويلة .



في السطور التالية، كل ما يتعلق بالتنميل، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

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ما المقصود بالتنميل؟

يعرف التنميل بأنه شعور غير طبيعي في أجزاء معينة من الجسم، مثل اليدين، القدمين، أو الساقين بشكل عام، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للتنميل، لذلك لا يجب إهمال هذه المشكلة، للحد من أي مضاعفات صحية يمكن أن تحدث.



أسباب التنميل

هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالتنميل، من بينها:

- الوقوف أو الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة.

- الجلوس في وضع القرفصاء.

- النوم على الذراع.

- لدغة حشرات.

- انخفاض مستويات فيتامين ب 12، أو البوتاسيوم أو الكالسيوم أو الصوديوم.

- العلاج الإشعاعي.

- تناول بعض الأدوية بما في ذلك الكيميائي.

- زيادة نسب الزئبق والسموم في الجسم وغالبًا ما توجد في المأكولات البحرية.

- الضغط على عصب واحد أو أكثر.

- تضخم الأوعية الدموية.

- الانزلاق الغضروفي.

- العدوى.

- الطفح الجلدي أو الالتهاب.

- التهاب أو تورم في النخاع الشوكي.



هل التنميل عرض لمرض؟

قد ينتج التنميل عن بعض الأمراض، بما في ذلك:

- السكري.

- الصداع النصفي.

- نوبات الصرع.

- السكتة الدماغية.

- التصلب المتعدد.

- ظاهرة رينود، حيث تخفض تدفق الدم إلى الأطراف.

- اعتلال الأعصاب.

- اضطراب الغدة الدرقية.

- تصلب الشرايين.



متى يتم استشارة الطبيب المختص بسبب التنميل؟

يمكن لجميع الأشخاص الشعور بالتنميل بعد الجلوس أو الوقوف في وضع واحد لمدة طويلة، وفي هذه الحالة يختفي التنميل من تلقاء نفسه بعد بضع دقائق من تغيير الوضع، ولكن يجب استشارة الطبيب المختص في حالة:

- استمرار الشعور بالتنميل لفترة طويلة.

- الدوخة.

- التشنجات العضلية.

- الطفح الجلدي.

- كثرة التبول.

- عدم القدرة على المشي بشكل طبيعي.



تشخيص التنميل

عادة ما يطلب الطبيب التاريخ الطبي للحالة، والتعرف على كافة الأعراض التي يعاني منها المريض، والأدوية التي اعتاد الشخص على تناولها، ومن ثم الفحص السريري الجيد، وطلب إجراء بعض الفحوصات، من بينها:

- صورة دم كاملة.

- اختبارات مستوى الفيتامينات.

- اختبارات وظائف الغدة الدرقية.

- التصوير بالرنين المغناطيسي.

- الأشعة المقطعية.

- الأشعة السينية.

- تصوير الأوعية الدموية للشرايين.

- التأكد من عدم الإصابة بالتسمم.

- الموجات فوق الصوتية.



علاج التنميل

يعتمد علاج التنميل على علاج السبب، وقد يشمل العلاج ما يلي:

- العلاجات الموضعية، مثل الكريمات.

- المكملات الغذائية.

- ارتداء الجبيرة أو الدعامة.

- تعديل النظام الغذائي.

- ممارسة الرياضة.

- الأدوية التي يصفها الطبيب حسب كل حالة.



المضاعفات المرتبطة بالتنميل

في حالة المعاناة من التنميل والوخز، فمن الممكن أن يعاني الشخص من انخفاض الشعور بالمنطقة المصابة، لذلك تقل احتمالية الشعور بتغيرات درجة الحرارة والألم، مما يتسبب في سهولة الإصابة بالحروق الجلدية، لذلك يجب الحذر جيدًا من لمس الأشياء.

