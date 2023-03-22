الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

اصابة شخص إثر حريق محل اثاث في شارع البترا باربد

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

الأربعاء، 22-03-2023 01:25 م

هل يمكن تناول نوعين من مسكنات الألم معاً ؟

tbl_articles_article_26540_335a9901f1-1951-47ce-92b4-e9a991413aa2


الوكيل الإخباري- يشعر البعض بالقلق من تناول نوعين مختلفين من مسكنات الألم في وقت واحد حتى لا يحدث تفاعلات بين الأدوية وبعضها.

ويعد الباراسيتامول والايبوبروفين من أشهر مسكنات الألم التي يلجأ إليها الكثيرين، لكن هل يمكن تناولهما معًا أم لا؟

هل يمكن تناول الباراسيتامول مع الايبوبروفين؟
من الآمن تناول الإيبوبروفين مع الباراسيتامول أو الكوديين، لكن لا يمكن تناول الإيبوبروفين مع مسكنات الألم من نفس المجموعة، مثل الأسبرين أو النابروكسين، دون التحدث إلى الصيدلي أو الطبيب المختص، حسبما نشر الموقع الرسمي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية" NHS".

ينتمي الإيبوبروفين والأسبرين والنابروكسين إلى نفس مجموعة الأدوية التي تسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

وفي حال تناولهم الشخص معًا، فقد يزيد ذلك من فرص حدوث آثار جانبية مثل آلام وتشنجات المعدة وغيرها.

تُستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أيضًا في الأدوية التي يمكن شراؤها من الصيدليات، مثل أدوية السعال والبرد، وبالتالي ينصح الأطباء قبل تناول أي أدوية أخرى بمراجعة النشرة جيدًا د لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على الأسبرين أو الأيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_3_21_20_9_6_766

8 نصائح ضرورية لمرضى النقرس في رمضان

2023_3_21_22_9_55_458

تنميل القدمين أثناء المشي .. عرض لـ 6 حالات صحية

2637296-1079793276

طبيب يحذر هؤلاء من تناول وجبتين فقط في رمضان

924

طبيبة توضح أهمية اجتماع العائلة لتناول الطعام سوياً

foul-mdamas-with-the-secret-mixture

سبب يجعل الفول طعام مثالي للسحور الرمضاني

18001441_403

دراسة توضح أثر الملح على ضغط الدم بين الجنسين

أخبار متعلقة
5965551-2099161467

كيف يؤثر القلق على المرأة الحامل ؟

2020_2_20_12_49_36_610

هل الشعور بحكة الجلد بعد جلسات الليزر يستدعي القلق؟