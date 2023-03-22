هل يمكن تناول نوعين من مسكنات الألم معاً ؟

الوكيل الإخباري- يشعر البعض بالقلق من تناول نوعين مختلفين من مسكنات الألم في وقت واحد حتى لا يحدث تفاعلات بين الأدوية وبعضها.



ويعد الباراسيتامول والايبوبروفين من أشهر مسكنات الألم التي يلجأ إليها الكثيرين، لكن هل يمكن تناولهما معًا أم لا؟



هل يمكن تناول الباراسيتامول مع الايبوبروفين؟

من الآمن تناول الإيبوبروفين مع الباراسيتامول أو الكوديين، لكن لا يمكن تناول الإيبوبروفين مع مسكنات الألم من نفس المجموعة، مثل الأسبرين أو النابروكسين، دون التحدث إلى الصيدلي أو الطبيب المختص، حسبما نشر الموقع الرسمي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية" NHS".



ينتمي الإيبوبروفين والأسبرين والنابروكسين إلى نفس مجموعة الأدوية التي تسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).



وفي حال تناولهم الشخص معًا، فقد يزيد ذلك من فرص حدوث آثار جانبية مثل آلام وتشنجات المعدة وغيرها.



تُستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أيضًا في الأدوية التي يمكن شراؤها من الصيدليات، مثل أدوية السعال والبرد، وبالتالي ينصح الأطباء قبل تناول أي أدوية أخرى بمراجعة النشرة جيدًا د لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على الأسبرين أو الأيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى.

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