التوتر بسبب المال قد يسبّب المرض وهذه العلامات

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة إلى أن التوتر بسبب المسائل المالية يمكن أن يؤدي إلى المرض ويؤثر سلباً في الحالة النفسية. وذكر الباحثون هذه الحالة إلى جانب أعراض التوتر المعروفة:

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- الأرق:

ويشير الخبراء إلى وجود صلة وثيقة بين القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي.



- حَبّ الشباب:

ومن الممكن أن ينتج من زيادة في إفراز الجسم للزهم الذي يؤدي إلى انسداد المسامات، وبالتالي ظهور البثور.



- ألم الرأس:

وقد ينتج من الشعور بالتوتر الدائم أيضاً. ولهذا لا بد من مراجعة الطبيب في حال كان هذا الوجع مزمناً.



- التعب المزمن:

أشارت دراسة أجراها اتحاد أطباء القلب الفرنسيين إلى أن التوتر الزائد يمكن أن يسبب هدراً كبيراً في الطاقة، ما يؤدي إلى إصابة الجسم بالضعف والوهن.



- الالتهابات:

والسبب أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وهذا ما يجعل الجسم عرضة لمختلف أنواع البكتيريا والفيروسات الضارّة.



- الاضطرابات الهضمية:

من المعروف أن الجهاز الهضمي يحتوي على 200 مليون خلية عصبية. ولهذا يعتبر الدماغ الثاني ومن الطبيعي أن يتأثر بحالات التوتر.



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