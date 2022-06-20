الجينات تحدد ما هو طعامك المفضل

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن الجينات قد تؤثر على العادات الغذائية ومخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتغذية، وإن بإمكان المتخصصين في التغذية تقديم بدائل صحية وفقاً لاستجابة الشخص أو نفوره من مذاق أطعمة معينة.

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ووجد البحث الذي أعدته جولي غيرفيس من جامعة تافتس مع فريق من الباحثين أن الجينات تحدد الاستجابة للأذواق الـ 5 الأساسية: المر، الحلو، المالح، الحامض، واللحمي (مذاق اللحوم).



وعرضت الدراسة في مؤتمر الجمعية الأمريكية للتغذية الذي انعقد مؤخراً، وحثت نتائجها على تحسين النكهات التي يرفضها الذوق لأن سبب النفور يعود إلى الجينات وليس العادات.



وقالت غيرفيس: "إذا كان إحساس البعض بالمذاق المر مرتفعة سيؤدي ذلك إلى استهلاك أقل للخضروات المرة والحبوب، والتي توفر فوائد صحية كبيرة، مثل البروكلي واللفت والجرجير، ويمكن لأخصائي التغذية في هذه الحالة اقتراح بدائل أكثر حلاوة مثل القرع أو الذرة".

وأضافت: "إن فهم سبب اختيارك للطعام سيكون أكثر تمكيناً لتغيير السلوك"، "فالجينات تحدد إدراك واستجابة الذوق، ويعني ذلك أنها تؤثر على الخيارات الغذائية وصحة القلب والأوعية الدموية".

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