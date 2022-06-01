الجرعـة السحرية لطفلك

الوكيل الإخباري - تلعب التغذية دورا كبيرا في بناء جسم الطفل ومساعدته على النمو بصحة جيدة، لهذا يجب على الآباء والأمهات ألا يغفلوا على الاهتمام جيدا وبشكل دقيق بتغذية أطفالهم والأطعمة التي يقدمونها لهم بشكل يومي في نظامهم الغذائي، خصوصا خلال فترة الدراسة والامتحانات التي يحتاج فيها الصغير لتركيزه وذاكرته.





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التغذية السليمة:

رغم أن الأطفال يُحبون الأطعمة سريعة التحضير والسكاكر والحلويات، لكن لا يجب الاستجابة لرغباتهم وإيجاد حلول وسط لمساعدته على تناول الأطعمة الصحية بكامل رغبته دون إجباره على ذلك. كالتفنن في تقديم الطبق وتزيينه بألوان وأشكال تجذب انتباهه، والحرص على تنويع الأطعمة وعدم تقديم نفس النوع حتى لا يمل الصغير ويسأم.



لا تُهملوا وجبة الفطور:

تُعد الوجبة الصباحية الأولى من أهم الوجبات اليومية التي لا يجب تجاوزها أو إهمالها، فهي التي تزود الجسم بحاجياته اليومية من العناصر الغذائية حتى يكون في كامل نشاطه وقوته، لهذا من الضروري أن تحتوي على أطعمة صحية وغنية بالفيتامينات والمعادن وكذا البروتينات.



وجبة صحية ومفيدة لفطور طفلك:

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من حبوب الشوفان

ملعقة صغيرة من العسل الحر

كأس حليب



طريقة التحضير:

في وعاء على نار هادئة، ضعوا كل من حبوب الشوفان والحليب حتى يبدأ هذا الأخير بالغليان.

أزيلوا الخليط من على النار، وأضيفوا ملعقة صغيرة من العسل مع التقليب جيدا.

يُمكنكم تزيين الزبدية بالقليل من الفواكه الجافة لتزويد جسم الصغير بالطاقة، كالجوز، اللوز، التين المجفف أو السمسم.

هذه الوصفة ستشحن جسم الصغير بالطاقة وتوفر له جميع احتياجاته من العناصر الغذائية المهمة لتحسين الذاكرة وتنشيطها، كما ستُعزز الشعور بالشبع حتى لا يفقد تركيزه.

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