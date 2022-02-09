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الأربعاء، 09-02-2022 03:24 م

الحقن بدماء الشباب.. أحدث طرق محاربة التجاعيد

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الوكيل الإخباري - تشغل فكرة الحصول على شباب دائم أذهان الكثيرين، طمعاً في مظهر لا تصله ملامح الشيخوخة مع تقدم العمر.

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في هذا الشأن كشف العلماء في أميركا عن حل جديد يختلف كلياً عن الأمصال التي تخفي التجاعيد، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وأشاروا إلى أن حقن الأجسام بدماء الشباب، وهو الحل الأحدث لمحاربة خطوط الزمن، فقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الفئران المسنة أن حقنها بدماء فئران شابة، شهدت أجسادها زيادة في البروتينات المسؤولة عن إصلاح الأنسجة التالفة.

 

وليس هذا فحسب، بل تساعد الدماء الشابة في تحسين وظائف المخ والعضلات والكبد.

 

لبنان 24

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