الحمية المتوسطية أكثر أماناً للحامل

الوكيل الإخباري-اهتمت دراسة أمريكية جديدة بالنظام الغذائي المضاد للالتهابات وعلاقته بنتائج الحمل السلبية، ووجدت أن حمية البحر المتوسط تقلل خطر الإصابة بارتفاع الضغط أثناء الحمل، وبسكري الحمل، وتقلص الولادة قبل الأوان، ووفاة الجنين عند ولادته.



ونُشرت نتائج الدراسة اليوم على موقع مجلة "غاما" الطبية، وقالت إن النتائج الإيجابية لحمية البحر المتوسط الغذائي شوهدت في مجموعات سكانية متنوعة عرقياً وجغرافياً.



وأجرى الدراسة باحثون في معهد سميدت للقلب، تحت إشراف الدكتورة نتالي بيلو التي قالت: "تؤكد هذه الدراسة القائمة على السكان أن نمط الأكل الصحي يرتبط بانخفاض مخاطر نتائج الحمل السلبية، والأكثر إثارة هو انخفاض خطر الإصابة بالارتعاج بأ28%، وبتسمم وسكري الحمل بـ 37%".



والارتعاج هو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وقد يؤدي إلى مضاعفات على المشيمة، بينها الولادة المبكرة.



ويقوم نظام البحر المتوسط على 9 مكونات أساسية، هي الخضروات، والفواكه، والمكسرات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والأسماك، والدهون الأحادية غير المشبعة إلى المشبعة، والحد من اللحوم الحمراء والمعالجة.

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