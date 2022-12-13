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الثلاثاء، 13-12-2022 12:26 م

الرمان سلاح فعال لمحاربة البكتيريا والكوليسترول الضار

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الوكيل الإخباري - قال مركز "الصحة" الألماني إن الرمان يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالمركبات النباتية الثانوية "البوليفينول" و"الفلافونويد"، والتي تحارب الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يحمي أوعية القلب.

وأضاف المركز الألماني أن الرمان يعد سلاحا فعالا لمحاربة البكتيريا والفيروسات بفضل احتوائه على حمض "اللاجيك" ومركب البوليفينول "بانيكالاجين" المهمين للمناعة.

كما يعمل حمض "اللاجيك" مفيدا أيضا لصحة الأمعاء؛ حيث إنه يعمل على تقوية جدار الأمعاء، في حين يعمل مركب البوليفينول "بانيكالاجين" على حماية الخلايا العصبية، ومن ثم يقي من الخرف.

ويحتوي الرمان أيضاً على مركب النبات الثانوي "الأنثوسيانين"، الذي يحد من الالتهابات والآلام.

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