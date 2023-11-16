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الخميس، 16-11-2023 03:35 م

الرياضة المائية تساعد مرضى السكري والالتهابات

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن التدريب المتقطع في الماء يساعد مرضى السكري وحالات الالتهابات المزمنة، مثل التهاب الأوتار والمفاصل، على إدارة الحالة بشكل جيد.

ويتضمن التمرين المتقطع دفعات قصيرة من الحركات عالية الكثافة، تليها فترات تعافي قصيرة مع حركات أقل كثافة.

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وحلل فريق البحث من مركز بالتيمور الطبي نتائج 18 تجربة سابقة، خضع خلالها المشاركون في تمارين الماء متوسطة الشدة لقياس استهلاك الأكسجين، واختبارات المشي، واختبارات اللياقة البدنية الأخرى.


ووفق "مديكال نيوز توداي"، بلغ عدد المشاركين 868 شخصاً، 74% منهم من النساء، وكانوا يعانون من مجموعة من الحالات منها: آلام الظهر، والتهاب المفاصل، وأمراض الرئة المزمنة، والسكري من النوع 2، والتصلب المتعدد.


وأظهر التحليل أن هذه النوعية من تمارين الماء تمكّن المرضى من ممارسة تمارين قد تكون مستحيلة على الأرض بالنسبة لهم، وتوفر مقاومة جيدة، تساعد على خفض الغلوكوز المرتفع، وتحسين الحساسية للأنسولين.


وقالت النتائج: "يعد المسبح فرصة عظيمة لتوفير المقاومة، وهي خاصية فريدة يصعب تكرارها على الأرض". و"يمكن أن تكون البيئة المائية وسيلة رائعة للمرضى غير النشطين".

 

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