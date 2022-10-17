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الإثنين، 17-10-2022 02:26 م

السعودية.. تدخل جراحي انهى معاناة مريض اكتئاب رافقه أكثر من 25 عامًا

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الوكيل الإخباري-نجحت فرق طبية متخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة في تخفيف معاناة مريض من اكتئاب مزمن، رافقه أكثر من 25 عامًا بتدخل جراحي للتخفيف من أعراضه الشديدة والقلق المصاحب له.

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وتم تشكيل فريق طبي مكون من أطباء الأمراض النفسية, وأطباء جراحة المخ والأعصاب لمناقشة الحالة والإقرار بإجراء تدخل جراحي للتخفيف من الأعراض الشديدة للاكتئاب والقلق المصاحب له.


وقام الفريق بإجراء عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل، تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر، وتحسنت حالة المريض المزاجية والنفسية وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي والابتعاد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل.

يشار إلى أن مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، تقدم خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب، من خلال فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب، بالتدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب وهذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.

 

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