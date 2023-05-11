الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لترطيب الجسم في فصل الصيف؟

الوكيل الإخباري- سواء كانت المشروبات باردة أم دافئة، هي عنصر هام من عملية الترطيب الضرورية خلال موسم الصيف. ويشجع بعض خبراء التغذية على تناول المشروبات الساخنة صيفاً لأنها تساعد على توازن حرارة الجسم، وتعمل كمرطبات تقلل من حرارة الجسم الكلية.



فعندما يدخل المشروب الساخن إلى الجسم، يحفز الدماغ لتصدر أوامر بإنتاج المزيد من العرق. ويقلل إنتاج العرق من درجة الحرارة الكلية، ويساعد في التعامل مع الطقس الحار.



ووفق موقع "زووم"، لكل من الشاي والقهوة مزايا خاصة، فالقهوة تساعد على تنبيه وتنشيط الجسم إلى جانب فوائدها الصحية المعروفة كمضاد للالتهابات، ويمكن تناول القهوة المثلجة للحصول على الكافيين مع ترطيب الجسم أثناء الطقس الحار.



أما الشاي الساخن فيساعد الجسم أكثر على تبريد نفسه، كما أنه يريح الجسم من خلال تقليل العطش، وتقليل اضطرابات الهضم، إلى جانب توفيره جرعة من الكافيين.



ولأن الشاي الأخضر مفيد لعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، يمكن اعتباره المشروب الأفضل للصيف، سواء كان ساخناً أو بارداً. كما توجد أدلة على أن الشاي البارد أفضل من خيارات القهوة الباردة المتوفرة، والتي تحتوي على سكر وحليب أكثر.

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