الشتاء لم ينتهِ بعد .. طبيبة تحذر من تخفيف الملابس

الوكيل الإخباري- يشهد طقس معظم البلدان حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة صباحًا، الأمر الذي دفع بعض الأشخاص إلى تخفيف ملابسهم، دون الانتباه أن لهذا السلوك الخاطئ تأثيرات سلبية على صحتهم.



وأوضحت استشاري المناعة والبكتيريا في مصر أن الملابس الخريفية هي الأنسب للطقس الحالي، ولكن يراعى اصطحاب جاكيت ثقيل، إذا كان الشخص سيظل خارج المنزل حتى حلول المساء، لأن درجة حرارة الطقس تنخفض ليلًا.



وأوصت أيضًا باتباع بعض الإرشادات، لمواجهة تقلبات الطقس وتجنب أضرارها، أهمها:



- ارتداء الملابس القطنية.



- عدم الخروج من مكان دافئ إلى بارد.



- شرب كمية وفيرة من الماء قبل الخروج من المنزل.



- تناول المشروبات المقوية لمناعة الجسم، مثل الزنجبيل والقرفة.



- اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه.





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