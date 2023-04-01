الشد العضلي أثناء الصيام .. 4 فئات أكثر عرضة له

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من تقلصات عضلية خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، دون معرفة السبب وراء ذلك وطرق الوقاية منها.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب الشد العضلي أثناء الصيام وطرق علاجه وكيفية تجنبه، وفقًا لموقع "Livestrong".

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أسباب الشد العضلي أثناء الصيام



يحدث الشد العضلي أثناء الصيام بسبب مجموعة من العوامل، وتشمل:



- نقص السوائل في الجسم، لعدم الاهتمام بشرب ما يكفي من الماء في رمضان.



- انخفاض الأملاح والمعادن في الجسم، نتيجة لسوء التغذية أو التعرق الشديد بسبب بذل مجهود بدني شديد أثناء الصيام.



- قلة الحركة أثناء الصيام، لأنها تقلل من نسبة الأكسجين الواصلة للعضلات، مما يؤدي تراكم حمض اللاكتيك في أنسجتها، ومن ثم تعرضها للتقلصات.



- عدم تناول ما يكفي من الطعام في وجبتي الإفطار والسحور.



طرق التعامل مع الشد العضلي أثناء الصيام



هناك طرق فعالة للتخلص من الشد العضلي أثناء الصيام، أبرزها:



- تدليك العضلات برفق، لتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها وتخفيف آلامها.



- وضع كمادات دافئة على مكان الإصابة، لتخفيف ألم العضلات وتقليل تقلصاتها.



- تطبيق كمادات باردة على مكان الإصابة، للسيطرة على التقلصات العضلية وتقليل الألم المصاحب لها.



- البقاء مشدودًا عند الوقوف حتى يختفي الشد العضلي.



نصائح للوقاية من الشد العضلي أثناء الصيام

يمكن تجنب الشد العضلي أثناء الصيام باتباع الإرشادات التالية:



- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، تزيد عن 8 أكواب يوميًا.



- الابتعاد عن الكافيين

- الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.



- ممارسة تمارين الإحماء والإطالات قبل التمرين.



- تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم في وجبتي الإفطار والسحور، مثل السبانخ والبقوليات والمكسرات والأرز البني والكاجو وبذور الشيا.



الكونسلتو الطبي

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