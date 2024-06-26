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الأربعاء، 26-06-2024 08:13 ص

الصيام المتقطع أفضل من أدوية السكري.. في هذه الحالة

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الوكيل الإخباري- قد يكون الصيام المتقطع تدخلاً أكثر فعالية من الأدوية للمصابين بمرض السكري في بداية التشخيص، أو لمن لديهم سمنة أو زيادة الوزن، وفقًا لدراسة صينية جديدة

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واعتمدت التجربة على نمط الصيام لمدة يومين غير متتاليين في الأسبوع، وتناول الطعام المعتاد لمدة 5 أيام أخرى.


وقارن الدكتور ليكسين جو من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين وزملاؤه تأثير هذا النمط من الصيام المتقطع على التحكم في نسبة الغلوكوز، مقارنة بدواء ميتفورمين وإمباغليفلوزين.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، استمرت التجربة 16 أسبوعًا، بمشاركة 405 أفراد يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو تشخيص حديث للسكري.


وفي نهاية الأسبوع الـ 16 كان فقدان الوزن في مجموعة الصيام المتقطع أفضل من مجموعة الأدوية.


وقالت النتائج: "قد يكون هذا النهج بمثابة تدخل أولي فعال في نمط الحياة، بدلاً من الأدوية المضادة للسكري لمرضى السكري من النوع 2".

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