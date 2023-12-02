الصين تؤكد أن أسباب الارتفاع المثير للأمراض التنفسية ناتجة عن فيروسات شائعة

الوكيل الإخباري- قال المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن، خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.



وتشهد الصين ارتفاعاً في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد- 19 في ديسمبر من العام الماضي.

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وفي وقتٍ سابقٍ، قال متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، إن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الإنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس المخلوي التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي.



ودعت الوزارة السلطات المحلية، إلى فتح مزيدٍ من عيادات علاج الحمّى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكِبار السن، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة من أمراض الجهاز التنفسي، في أول شتاء منذ التخلي عن قيود كوفيد- 19.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأنه "ينبغي بذل الجهود لزيادة العيادات ومنشآت العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".



ونصح الأفراد بوضع الكمامات، كما دعا السلطات المحلية إلى التركيز على منع انتشار المرض في الأماكن المزدحمة، مثل المدارس ودور رعاية المسنين، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت، في وقت سابق من الأسبوع، رسمياً من الصين تقديم معلومات حول الارتفاع المثير للقلق في أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي لدى الأطفال، كما ذكر عديدٌ من التقارير الإعلامية والهيئة العالمية لمراقبة الأمراض المعدية.





