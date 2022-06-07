الضحك علاج لكثير من الأمراض.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - تسعى كل عروس إلى العيش بهدوء وطمأنية ومواجهة الأمراض التي يمكن أن تتعرض لها خلال مسيرة حياتها؛ ولعل الضحك هو خير علاج للنفس، وللصحة أيضاً. من هنا ينصحك الخبراء بمشاركة جلسات الضحك مع الزوج أو أفراد العائلة أو الأصدقاء لتنعمي بالصحة والعافية.

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إليك فوائد الضحك في الآتي:





الضحك يُبعد الاكتئاب

حتى في قلب الاضطرابات، في أكثر المحن إيلاماً، أو في اللحظات الدقيقة، يمكن أن يفاجئنا الضحك. يجعلنا ننسى، لبضع ثوانٍ، الصعوبات، لنعيش اللحظة الحالية فقط، ونستمتع بها على أكمل وجه.

الضحك طريقة مفيدة للاستمرارية، تجنّبك الاكتئاب، وتجنّبك الغرق في الهموم.

الضحك علاج للإمساك وسوء الهضم

تؤدي نوبات الضحك لدينا تدليكاً داخلياً حقيقياً للأحشاء، مما يسهل عبور الأمعاء ويعالج مشكلة الإمساك وسوء الهضم.

الضحك يؤدي إلى إنتاج الإندورفين



يؤدي الضحك إلى إنتاج وسائط عصبية وناقلات عصبية (كيماويات دماغية): السيروتونين (مهدئ)، والدوبامين (يولد المتعة)، وكذلك الإندورفين (يهدئ الألم والقلق)؛ مما يطرد التوتر ويوفر الرفاهية والاسترخاء.

الضحك يغذي الجسم بالأكسجين

عندما تضحكين، تفتح رئتيك على نطاق واسع، تطردين حوالي 0.5 لتر من الهواء "القديم"، ومع انتفاخ خلايا الهواء الصغيرة، يأتي 2.5 لتر من الهواء النقي لملئها. الضحك رياضة مشابهة لليوغا.



الضحك يريح العضلات

الضحك يحرك العضلات: ليس فقط عضلات الوجه، ولكن حوالي 400 منها، بما في ذلك الظهر والصدر (والحجاب الحاجز) والبطن والفخذين... عندما نضحك، يتدخل الجسم كله: هذا ما يسميه دكتور هنري روبنشتاين، طبيب الأعصاب والمتخصص في هذا الموضوع، "الركض الثابت".

الضحك يقي من أمراض القلب

الضحك هو عبارة عن "رياضة"! يزيد معدل ضربات القلب، فيتدرب القلب، وبالتالي يقوى، وتتسارع الدورة الدموية، وينخفض خطر حدوث جلطات الدم وينخفض ضغط الدم.

الضحك مهم لدرء أمراض القلب والأوعية الدموية.

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