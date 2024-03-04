الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد يترأس الجلسة الافتتاحية للحوار السيبراني والرقمي الثاني

تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق غدا

البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان

حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء بلغت 22 ألفا و330

الملك: الأردن سيواصل الدفع نحو وقف الحرب وتوفير المساعدات برا وجوا إلى غزة

مظاهرة في الكنيست لأهالي المحتجزين بغزة

إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان

المستهلك تطلق حملة "لا تتسوق وأنت جائع" خلال رمضان المبارك

صحة غزة: رصدنا نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

الإثنين، 04-03-2024 01:46 م

الطريقة الصحيحة لقياس النبض

best-and-worst-ways-to-check-your-heart-rate-722x406-1


الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن النبض هو سرعة ضربات القلب، أي عدد المرات، التي يدق خلالها القلب في الدقيقة الواحدة.

وأوضحت المؤسسة أن معدل ضربات القلب المثالي يقع بين 60 و80 ضربة في الدقيقة، مشيرة إلى أن القلب ينبض بشكل أسرع قليلاً لدى النساء، بمعدل حوالي ثلاث نبضات أسرع في الدقيقة، في حين ينخفض معدل النبض لدى كبار السن بحوالي ثلاث إلى أربع نبضات، مقارنة بالأشخاص في منتصف العمر.

اضافة اعلان


القياس أثناء الراحة
وعن كيفية قياس معدل ضربات القلب، أوضحت المؤسسة أنه ينبغي إجراء القياس أثناء الراحة فقط، أي ليس بعد صعود الدرج أو ممارسة التمارين الرياضية.
وللحصول على نتيجة دقيقة، ينبغي الجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق، قبل إجراء عملية القياس.


ويمكن معرفة معدل النبض على المعصم الداخلي، باستخدام إصبعي السبابة والوسطى، ولا يهم إذا تم إجراء القياس على الذراع اليسرى أو اليمنى.
وبمجرد العثور على النبض، ينبغي القيام بعدّ النبضات لمدة 15 ثانية بالضبط، ثم ضرب القيمة في أربعة من أجل احتسابها في الدقيقة الواحدة.


استشارة الطبيب
وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت القيمة المقاسة أقل من 40 أو أعلى من 100 ضربة في الدقيقة، حيث يشير ذلك إلى الإصابة باضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، لا سيما عند ملاحظة بعض الأعراض مثل العصبية والاضطراب الداخلي والتعب المستمر والدوار والغثيان واضطرابات الرؤية والإغماء والتعرق وضيق التنفس وآلام بالصدر.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هل-قلة-النوم-تعيق-نمو-العضلات-أو-تحد-من-أدائها؟

نقص النوم يؤثر على حجم العضلات لدى الشباب

Doc-P-34066-638451529101203803

الفلافونول الغذائي يقلل خطر الأمراض المزمنة

20243481135788YF

ما هي متلازمة الألم الناحي المركب؟

2016_11_22_11_14_46_142

لماذا يُفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال؟

ExtImage-4818832-1633842816

التمارين الرياضية لا تزيل أضرار الإفراط في الجلوس

2020_6_10_23_4_59_25

اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر

أخبار متعلقة
350307

عصير الشمندر.. فوائد للرياضيين وكبار السن