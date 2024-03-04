الطريقة الصحيحة لقياس النبض

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن النبض هو سرعة ضربات القلب، أي عدد المرات، التي يدق خلالها القلب في الدقيقة الواحدة.



وأوضحت المؤسسة أن معدل ضربات القلب المثالي يقع بين 60 و80 ضربة في الدقيقة، مشيرة إلى أن القلب ينبض بشكل أسرع قليلاً لدى النساء، بمعدل حوالي ثلاث نبضات أسرع في الدقيقة، في حين ينخفض معدل النبض لدى كبار السن بحوالي ثلاث إلى أربع نبضات، مقارنة بالأشخاص في منتصف العمر.

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القياس أثناء الراحة

وعن كيفية قياس معدل ضربات القلب، أوضحت المؤسسة أنه ينبغي إجراء القياس أثناء الراحة فقط، أي ليس بعد صعود الدرج أو ممارسة التمارين الرياضية.

وللحصول على نتيجة دقيقة، ينبغي الجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق، قبل إجراء عملية القياس.



ويمكن معرفة معدل النبض على المعصم الداخلي، باستخدام إصبعي السبابة والوسطى، ولا يهم إذا تم إجراء القياس على الذراع اليسرى أو اليمنى.

وبمجرد العثور على النبض، ينبغي القيام بعدّ النبضات لمدة 15 ثانية بالضبط، ثم ضرب القيمة في أربعة من أجل احتسابها في الدقيقة الواحدة.



استشارة الطبيب

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت القيمة المقاسة أقل من 40 أو أعلى من 100 ضربة في الدقيقة، حيث يشير ذلك إلى الإصابة باضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، لا سيما عند ملاحظة بعض الأعراض مثل العصبية والاضطراب الداخلي والتعب المستمر والدوار والغثيان واضطرابات الرؤية والإغماء والتعرق وضيق التنفس وآلام بالصدر.

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