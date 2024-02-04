عصير الشمندر.. فوائد للرياضيين وكبار السن

الوكيل الإخباري - الشمندر أو البنجر من الخضروات الجذرية، وقد ارتفعت قيمته خلال العقد الماضي بعدما بينت الأبحاث أن شرب عصير الشمندر يلعب دوراً هاماً في خفض ضغط الدم للمرضى، ويحسن التحمّل للرياضيين.

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ووجدت أبحاث أن تناول عصير الشمندر أكثر من 5-6 أيام متتالية يحسن الأداء البدني في التجارب الزمنية، ويؤخر الإحساس بالإرهاق، ويحسن أداء الجهاز القلبي التنفسي.



ومع ذلك، لاحظ الباحثون أيضاً أن الجمع بين عصير الشمندر والكافيين قد يقلل من الفوائد.



وبحسب "هيلث لاين"، تبين أن تناول ثُلث كوب من عصير الشمندر يومياً لمدة أسبوع واحد، قد يحسن القدرة على تحمل التمارين الرياضية لدى كبار السن المصابين بقصور القلب.



ولاحظ الباحثون أن قدرة المشاركين على ممارسة التمارين الرياضية تحسنت بنسبة 24%.



وإلى جانب البوتاسيوم الذي يوفر الفوائد للعضلات ومنها عضلة القلب، يوفر عصير الشمندر أيضاً معادن: الحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والصوديوم، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم، وهو مصدر جيد لحمض الفوليك الذي تحتاجه المرأة في بداية الحمل.



تتضمن فوائد عصير الشمندر منع الترسبات الدهنية على الكبد، وخفض الكوليسترول، ويرجع ذلك إلى مضادات الأكسدة التي يحتويها.



لكن لا يُنصح بتناول عصير الشمندر لمن لديهم ضغط دم منخفض، أو خطر تكوّن حصى الكلى، أوتناوله مع الكافيين.

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