الطريقة الصحيحة لقياس الوزن

الوكيل الإخباري - تختلف أسباب تقلبات الوزن منها احتباس السوائل في الجسم، على سبيل المثال بسبب الإفراط في تناول الملح.

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وقال المركز الألماني لأبحاث التغذية إن تقلبات الوزن قد ترجع أيضا إلى اضطرابات الهضم أو مشاكل الغدة الدرقية مثل فرط النشاط أو القصور الوظيفي، كما قد تنذر تقلبات الوزن بالإصابة بداء السكري.





وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار تقلبات الوزن صعودا وهبوطا على مدار فترة زمنية طويلة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها.



ولقياس الوزن بشكل سليم، أوصى المركز بإجراء القياس مرة واحدة في الأسبوع في نفس التوقيت، ومن الأفضل إجراء القياس صباحا، مع مراعاة أن يستقر الميزان على أرضية مستوية.

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