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الخميس، 18-03-2021 01:01 م

الطعام الساخن أم البارد.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟

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الوكيل الاخباري - يطرح هذا السؤال الكثيرون، ففيما يفضّل بضع الأشخاص تناول الطعام الساخن، يرى آخرون أن البارد هو الأفضل. لكن دراسة نُشرت نتائجها في Journal of the Science of Food and Agriculture أشارت إلى أن تناول الطعام الساخن يساهم في جعله أكثر قابليةً للهضم بحيث يمكن المعدة والأمعاء في هذه الحالة العمل بشكل صحيح. 

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ولهذا من الأفضل أن يتناول الأشخاص الذين يعانون مشاكل هضمية الطعام الساخن. كذلك يقدّم الخبراء في هذا المجال عدداً من النصائح، منها جمع الأطباق الساخنة وتلك الباردة على مائدة واحدة، وطهو المأكولات على البخار أو من طريق الشواء، لأن هذا يحدّ من خسارتها للمغذّيات التي تحتوي عليها.


ومن هذه النصائح أيضاً، ضرورة طهو اللحوم جيداً. كذلك يرى الباحثون أن طهو بعض أنواع الطعام يزيد قدرة الجسم على امتصاص المغذيات التي تحتوي عليها.

 

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