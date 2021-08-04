الوكيل الإخباري - يوجد ارتباط وثيق بين الألم والاكتئاب. يمكن للاكتئاب أن يسبب الألم وكذلك يمكن أن يكون الألم سببًا في الاكتئاب، في بعض الأحيان، ينشأ عن الألم والاكتئاب حلقة مفرغة يؤدي فيها الألم إلى تفاقُم أعراض الاكتئاب؛ ومن ثم يُفاقِم الاكتئابُ الناتج عن ذلك الشعورَ بالألم.





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* العلاقة بين الألم والاكتئاب



1- يوجد ارتباط وثيق بين الألم والاكتئاب، ويمكن للاكتئاب أن يسبب الألم، وكذلك يمكن أن يكون الألم سببًا في الاكتئاب، وفي بعض الأحيان، تنشأ عن الألم والاكتئاب حلقة مفرغة يؤدي فيها الألم إلى تفاقم أعراض الاكتئاب، ومن ثم يفاقم الاكتئاب الناتج عن ذلك الشعور بالألم.

2- بالنسبة للعديد من الأشخاص، يسبب الاكتئاب أعراضًا بدنية غير مفسرة الأسباب، مثل ألم الظهر أو الصداع، وهذا النوع من الألم قد يكون العلامة الأولى أو الوحيدة للاكتئاب.

3- إن الألم وما يسببه من مشكلات يمكن أن يلقيا بثقلهما عليك بمرور الوقت، وقد يبدآن في التأثير على مزاجك، هذا ويسبب الألم المزمن عددًا من المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، مثل صعوبة النوم والضغط النفسي، كما يمكن أن يؤدي الألم المسبب لتعطل حركة الجسم إلى تدني احترام الذات على إثر المشكلات الوظيفية أو القانونية أو المالية، ولا ينشأ الاكتئاب مع الألم الناتج عن إصابة ما فحسب، فمن الشائع أيضًا حدوث الاكتئاب لدى الأشخاص الذين لديهم ألم مرتبط بحالة صحية ما، مثل داء السكري أو الصداع النصفي.

* كيف تسيطر على أعراض الألم؟

لإحكام السيطرة على أعراض الألم والاكتئاب، فقد تحتاج إلى علاج منفصل لكل حالة. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض العلاجات مفيدة للحالتين معًا:



مضادات الاكتئاب

قد تخفف من الألم والاكتئاب معًا بسبب الناقلات الكيميائية المشتركة في الدماغ.



العلاج النفسي

يمكن أن يكون ذا فعالية في علاج كلتا الحالتين.



تقنيات الحد من الضغط النفسي

مثل النشاط البدني، وممارسة الرياضة، والتأمل، وكتابة اليوميات، واستراتيجيات أخرى يمكن أن تكون مفيدة أيضًا.



البرامج التأهيلية للألم

مراكز تأهيل الألم تقدم العلاج على نهج فرق المتخصصين الطبيين لتغطية الجانب الطبي والجانب النفسي في آن واحد.

المصدر - صحتك