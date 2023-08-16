الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأمن: انتشار رجال السير والمباحث المرورية بالصفة المدنية على كافة الطرق

الجيش: إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

صور وفيديو - الأمن ينشر المزيد من التفاصيل حول إخماد الحريق في العقبة

مع تراجع حدة موجة الحرّ … انخفاض طفيف على الحمل الكهربائي في الأردن أمس الثلاثاء

المركزي يطرح فئة الخمسة دنانير من الإصدار الخامس للتداول

حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي الخزينة في الشونة الشمالية - صور

%27 ارتفاع على صادرات الكهرباء في الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي

فيديو - انفجار مطعم شهير في لبنان

وفاة و3 إصابات بحادثي تدهور في معان وجرش

الأربعاء، 16-08-2023 07:29 ص

العلامات الأكثر شيوعا للنوبة القلبية الوشيكة

ن


الوكيل الاخباري - قالت الدكتورة سفيتلانا بيازروفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، ان الشكوى الأكثر شيوعا لاقتراب احتشاء عضلة القلب هي الألم المميز خلف عظم القص في النصف الأيسر من الصدر.

اضافة اعلان


وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هناك أعراضا أخرى يمكن الخلط بينها وبين أعراض أمراض أخرى. بالإضافة إلى الألم خلف عظم القص في النصف الأيسر من الصدر الذي يكون ذا طبيعة ضاغطة، وربما ينتشر إلى الذراع اليسرى أو الظهر أو الفك السفلي. نادرا ما ينتشر في المنطقة الشرسوفية.

 

ويستمر هذا الألم من 5 إلى 20 دقيقة، ويشعر بعض المرضى أيضا بضيق في التنفس، وبثقل، وحرقة في الصدر.


وتقول: "تظهر هذه الأعراض على خلفية النشاط البدني والإجهاد وارتفاع مستوى ضغط الدم والإفراط في تناول الطعام. ويزول ألم القلب بسرعة خلال 1-3 دقائق بعد أخذ حبة نيتروغليسيرين".


ووفقا لها، 10-20 بالمئة من المرضى يشعرون بأعراض غير نمطية لاحتشاء عضلة القلب، تذكرهم بأمراض أخرى، مثل الألم الحاد في البطن والأسنان والمستقيم وأصابع القدم والجانب الأيمن من الصدر عند المشي ودوخة شديدة.


وتقول: "يشعر العديد من المرضى بانخفاض في تحمل النشاط البدني المعتاد، والتعب السريع. وإن تنوع أعراض اقتراب احتشاء عضلة القلب غالبا ما يؤدي إلى تأخير الرعاية الطبية. لذلك عندما تظهر الأعراض المذكورة أعلاه، من الضروري استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
85630303000000_original

سبب غريب يرفع من احتمال الإصابة بالخرف

9999063228

نصائح صحية مفيدة لموظفي العمل المكتبي

2023_8_15_16_56_32_232

انتبه- 6 أعراض تخبرك بسوء صحة رئتيك

2023_8_15_17_47_7_28

من فمك- كيف تكتشف الإصابة بالقولون العصبي؟

تعرّف-على-الفرق-بين-ضربة-الشمس-والضربة-الحرارية

ما الفرق بين ضربة الشمس والضربة الحرارية؟

611e5b84423604301f0806ab

أطعمة تضاعف خطر الإصابة بمرض النقرس يجب تجنبها

أخبار متعلقة
64da397f42360470777f1b16

كيف يمكن لعدد ساعات النوم أن تهددنا بأمراض القلب القاتلة؟

2023_8_13_19_23_25_313

لمرضى الكوليسترول- 4 أطعمة تضر بصحتك

7-8-2023_10_04_24_GomhuriaOnline_251691391864

طبيبة توضح سبب خطورة ارتفاع درجة الحرارة على مرضى الضغط

deck-risk-12122017

هذه هي مخاطر الجلوس لفترات طويلة

173-190523-vegetarianism-eat-meat-age-2

هل تؤثر الاطعمة النباتية على الكوليسترول والقلب ؟

١

طبيب قلب يحذر من مرض بلا أعراض