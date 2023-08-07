الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

العقيد عامر السرطاوي ينعى والده بكلمات مؤثرة

انفجار ضخم يهز ميناء تجاري في تركيا - فيديو

انتهاء الأعمال بمشروع مثلث النعيمة

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

تنويه هام للمواطنين الراغبين بشراء أو بيع السيارات بالاردن

الملك يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية - صور

قرارات صادرة عن وزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي

قرارات حكومية عاجلة على إثر الاجتماع المشترك الاثنين

الامن العام يحقق بملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله

تنظيم الطاقة تتلقى 4975 طلب ترخيص خلال النصف الأول من العام الحالي

الإثنين، 07-08-2023 03:48 م

طبيبة توضح سبب خطورة ارتفاع درجة الحرارة على مرضى الضغط

7-8-2023_10_04_24_GomhuriaOnline_251691391864


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة تاتيانا أويوناروفا أخصائية أمراض القلب، أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل خطورة بصورة خاصة على الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه، يتحسسون من تغيرات الطقس.

اضافة اعلان

 

وتقول: "يتعرض القلب والأوعية الدموية في الأيام الحارة لضغط هائل: يتواتر معدل ضربات القلب والتنفس، وأحيانا يظهر شعور بضيق النفَس، والشعور بنقص الهواء، والدوخة، والضعف العام، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم والإغماء والاضطرابات اللاإرادية. ويحدث هذا لكي يحافظ الجسم على توازن داخلي في ظروف التغير في البيئة الخارجية".


وبالإضافة إلى ذلك، يفقد الشخص في الطقس الحار كمية كبيرة من السوائل بسبب زيادة التعرق، التي يفقد معها الجسم كمية كبيرة من المعادن: كلوريد البوتاسيوم والكالسيوم وأملاح المغنيسيوم وغيرها. وغالبا ما تنخفض كمية البول التي تفرز، ومع ذلك، تظهر الوذمة.


وتقول: "مع فقدان السوائل يصبح الدم أكثر لزوجة، ما يساهم في تجلطه أو توسع أو تشنج الأوعية الدموية، وحدوث تقلبات في مستوى ضغط الدم. لذلك، يبدأ القلب والأوعية الدموية باستخدام الآليات التعويضية عبر تسريع ضربات القلب.

 

وزيادة التنفس من أجل الحفاظ على إمدادات الدم الكافية للدماغ، وجميع أجهزة وأعضاء الجسم. فإذا كان الشخص السليم لا يشعر بهذه التغيرات ولا يلاحظ هذه الأعراض، فإنها للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية تسبب إزعاجا شديدا وتدهور في نوعية الحياة ومضاعفات خطيرة - نوبة قلبية أو جلطة دماغية".


ووفقا للطبيبة، غالبية الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم يتحسسون من تقلبات الطقس.


وتقول: "عمليا ليس لارتفاع درجة الحرارة خطورة كبيرة، بل تقلبها المفاجئ، الذي يؤدي إلى تقلبات في مستوى ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك لا يستطيع معظم الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية تحمل درجات حرارة الهواء المرتفعة والرطوبة العالية. بالتأكيد لا يستطيع الجميع تحمل الطقس الحار. ولكن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض نقص تروية القلب وقصور القلب المزمن وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر حساسية وتأثرا من الآخرين".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b9c99aea0b4ba7e13172896dc3b7e3b1

‎تنظيف الأسنان بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالخرف

2023_07_12_02_05_43

فواكة تساعدك على التخلص من الإمساك

Food_01 (1)

7 فوائد بفيتامين يتوافر في 10 أطعمة ..احرصوا على تناولها

8c3e41c4-9d23-4735-98ff-14d977760504

الكربوهيدرات المكررة.. هل تشكل خطراً على صحة الإنسان؟

93-084531-8-unhelpful-sleep-myths_700x400

دراسة تكشف خطر النوم على صحتنا لفترة أطول في عطلة نهاية الأسبوع!

شيشس

أعراض سهلة الملاحظة تنذر بسرطان الرئة.. انتبهوا

أخبار متعلقة
١

طبيب قلب يحذر من مرض بلا أعراض

istockphoto-1164990341-612x612-1

ما هو التمرين الأنسب لمرضى ضغط الدم؟

l202007221595407152

فئة عليها تجنب تناول البطيخ الأحمر

0

5 علامات تظهر على القدمين تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

2019_11_24_12_31_17_275

ما هي أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم؟

1111111111111111

متى يدل الغثيان على انخفاض ضغط الدم؟