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الثلاثاء، 02-07-2024 12:19 م

العمر المثالي لتصحيح الرؤية بالليزر: ماذا يقول الأطباء؟

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة غيرغانا ستويانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن تصحيح الرؤية بالليزر أصبح أكثر العمليات شيوعًا حاليًا، ولكن في أي عمر يجب إجراء هذه العملية؟

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وفقًا للطبيبة، تعتمد النتيجة الجيدة لعملية تصحيح الرؤية بالليزر على عدد من العوامل، وأحد أهم شروط النجاح هو عمر المريض. لذا، من الأفضل إجراء التصحيح بالليزر في الوقت المناسب.


تشير الأخصائية إلى أن عملية تصحيح الرؤية تُجرى عادة للأشخاص الذين يكون لديهم قصر النظر مستقرًا لمدة عامين على الأقل. ومن الأفضل إجراء هذه العملية في الفترة بين 20 إلى 25 عامًا، لأن هذا العمر المثالي لإجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر.


ووفقًا لها، قد يتطلب إجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر في سن مبكرة إجراءً إضافيًا لتصحيح الرؤية لاحقًا. وبشكل عام، تؤكد أهمية تشخيص الحالة بدقة، حيث يجب على الشخص الذي يرغب في التخلص من النظارات والعدسات اللاصقة خضوعه لفحوص دورية على الأقل 3-4 مرات خلال فترة سنتين. بعد ذلك، يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء عملية تصحيح الرؤية بالليزر استنادًا إلى حالته الصحية.

RT

 




 

 


 

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