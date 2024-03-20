العمل في الحديقة مفيد لصحة الظهر

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والحوادث إن العمل في الحديقة يعد مفيداً لصحة الظهر، حيث تساعد أعمال القطع والحفر والغرس على تدريب العديد من مجموعات العضلات، بما في ذلك عضلات البطن والظهر، ما يسهم في ثبات واستقرار العمود الفقري.



وأضافت الجمعية أن العمل في الحديقة يساعد أيضاً على تحسين وضعية الجسم، حيث تعمل التسلسلات الحركية أثناء العمل في الحديقة على معادلة الإجهاد العضلي أحادي الجانب، الذي يحدث أثناء الحياة اليومية، على سبيل المثال بسبب الجلوس لفترة زمنية طويلة.

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وبالإضافة إلى ذلك، يساعد العمل في الحديقة على الحفاظ على حركية المفاصل.

وللحفاظ على صحة العظام أثناء العمل في الحديقة، ينبغي رفع الأغراض الثقيلة مثل أصيص الزهور بشكل صحيح، ولهذا الغرض ينبغي اتخاذ وضعية القرفصاء مع مراعاة أن يتخذ الظهر وضعية منتصبة، ثم رفع الأغراض.



وكبديل يمكن استخدام عربة اليد لنقل الأغراض الثقيلة.



ومن المهم أيضاً استخدام أدوات البستنة ذات المقبض الطويل، وذلك لتجنب الركوع والانحناء لفترة زمنية طويلة، حفاظاً على صحة العمود الفقري ومفاصل الركبة.

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