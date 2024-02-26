الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الإحصاءات : انخفض العجز في الميزان التجاري 10% في 2023

شهيدان و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في البقاع

حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا وموقع حدب يارين

الهلال الأحمر الفلسطيني: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

بيان هام من وزارة التربية والتعليم حول المناهج الدراسية

الأونروا: استمرار القتال يرفع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية بغزة

النص الكامل لتقرير حالة البلاد لعام 2023

نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في الضفة

حالة نادرة .. استئصال ورم لشاب في مستشفى الأمير راشد العسكري

الإثنين، 26-02-2024 02:18 م

السكري قد يكون سببا لألم أسفل الظهر

tbl_articles_article_268_420


الوكيل الإخباري - أفاد باحثون من جامعة كاليفورنيا أن مرض السكري من النوع 2 يؤثر سلباً على الأقراص الفقرية التي تشكل العمود الفقري (الديسك)، إلى جانب المضاعفات الصحية العديدة التي يرتبط بها.

ووفق "مديكال نيوز توداي" سعت الدراسة الجديدة لتبين ما إذا كان السكري يؤثر على الأقراص الفقرية، بعدما وجدت دراسات سابقة أن السكري من النوع 2 يؤثر على العظام من عدة جوانب، بما في ذلك عظام العمود الفقري.

اضافة اعلان


ومن خلال دراسة نماذج حيوانية، وجد الباحثون أن قدرة الضغط على ألياف الكولاجين القرصية أصبحت معرضة للخطر، ما تسبب في أن يصبح الكولاجين متصلباً وهشاً ويجعل من الصعب على الكولاجين التعامل مع الضغط كما هو الحال عندما يكون بصحة جيدة.


وتفسر هذه النتيجة سبب معاناة مرضى السكري من النوع 2 من آلام مزمنة في الجسم، بما في ذلك آلام الظهر.


واستخدم الباحثون تقنية تجريبية تسمى تشتت الأشعة السينية ذات الزاوية الصغيرة السنكروترونية (SAXS) للبحث عن أي تغيير في سلوك الكولاجين القرصي على مقياس النانو.


ويعتبر هذا الكشف خطوة في طريق تطوير إجراءات علاجية لمشكلة الديسك، من خلال تصحيح تشوهات الكولاجين.


وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن مرضى السكري لديهم خطر متزايد بنسبة 35% للإصابة بآلام أسفل الظهر، وزيادة خطر الإصابة بألم في الرقبة بنسبة 24% مقارنة بمن لا يعانون من المرض.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image65d37d1a62a7d

خبراء: شاي الأعشاب يساعد على محاربة التدخين

ghedde

هل يسبب قصور الغدة الدرقية السمنة؟

3983406-1107595537

هل الكاجو يسبب الإمساك؟

shutterstock_212476279

ماذا يحدث لجسمك عند النوم على ظهرك؟

d_c9a1d0350b3b40dd5c74ddb5d72c627f

4 عادات تجنبك الإصابة بالقولون العصبي

elaosboa16329

نصائح هامة لحماية المعدة في رمضان

أخبار متعلقة
shutterstock_212476279

ماذا يحدث لجسمك عند النوم على ظهرك؟

6372add14c59b723ae58bdee

طبيبة تكشف أهم علامة لمرض السكري على الجلد

17072883380

مكملات القرفة علاج لمقدمات السكري