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الأحد، 25-02-2024 02:40 م

ماذا يحدث لجسمك عند النوم على ظهرك؟

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تفضل النوم على الظهر، فأعلم أنك تتمتع بصحة جيدة، لأن هذه الوضعية ثبت أنها تقدم مجموعة مذهلة من الفوائد على الصعيدين العضوي والنفسي.

فوائد النوم على الظهر
1- الحفاظ على العمود الفقري
يعتبر النوم على الظهر أفضل وضعية لتقليل الضغط على العمود الفقري والوقاية من آلامه المزعجة عند الاستيقاظ، لأن الاستلقاء يحاكي الوقوف بشكل مستقيم.

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وفي دراسة أجريت عام 2017، وجد الباحثون أن النوم على الظهر يحد من خطر الشعور بآلام العمود الفقري، بشرط إبقاء اليدين على جانبي الجسم أو وضعهما على الصدر.


2- تحسين التنفس
يلعب النوم على الظهر دورًا كبيرًا في تحسين عملية التنفس، لأن الحجاب الحاجز لا يتعرض لأي ضغط عند اتخاذ الجسم هذه الوضعية.


3- تعزيز الصحة النفسية
تحسُّن عملية التنفس بفضل النوم على الظهر له تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية، حيث يساعد على تخفيف التقلبات المزاجية، لا سيما التوتر، عند الاستيقاظ صباحًا.
وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن التنفس العميق يحفز المخ على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساهم في الشعور بالاسترخاء والحد من الأرق وتعزيز نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي.


4- حماية البشرة
تصبح البشرة أقل عرضة لحب الشباب والتجاعيد عند النوم على الظهر، لأن هذه الوضعية تساهم في إبقاء الوجه بعيدًا عن غطاء الوسادة، الذي عادةً ما يكون مصنوعًا من أقمشة تهيج الجلد، مثل الحرير أو الساتان.


5- تقليل الانتفاخ
يساعد الاستلقاء على الظهر أثناء النوم على تقليل الانتفاخ حول العينين، لأن الوجه لا يتعرض للضغط عند اتخاذ هذه الوضعية، مما يمنع السوائل من التجمع به.


6- تخفيف التهاب الجيوب الأنفية
يساهم النوم على الظهر -مع رفع الرأس قليلًا بوضع وسادة أسفله- في تخفيف التهاب الجيوب الأنفية ومنع الممرات الهوائية بالأنف من الانسداد وتصريف المخاط العالق بها.


7- تخفيف أعراض ارتجاع المريء
لاحظ الباحثون في مراجعة لبعض الدراسات عام 2016 أن النوم على الظهر يساهم في تخفيف أعراض ارتجاع المريء، بشرط أن يكون الرأس مرفوعًا قليلًا.


8- محاربة الصداع التوتري
يمنع النوم على الظهر استثارة أعراض الصداع التوتري، مثل الألم في أحد جانبي الرأس وحساسية الضوء وتصلب العنق والرؤية الضبابية، لأن هذه الوضعية تزيل الضغط عن الرقبة والعمود الفقري.

 

 

الكونسلتو 

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