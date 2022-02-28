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الإثنين، 28-02-2022 04:06 م

العناية السليمة ببشرة الطفل المصاب بالإكزيما

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن بشرة الطفل المصاب بالتهاب الجلد التأتبي (أحد أنواع مرض الأكزيما) تحتاج إلى عناية منتظمة لتخفيف حدة المتاعب المتمثلة في الجفاف والحكة والالتهاب.

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وأوضحت الرابطة أنه يمكن مواجهة جفاف البشرة بواسطة الكريمات ومستحضرات اللوشن المحتوية على مواد مرطبة مثل اليوريا والغليسرين، بينما يمكن مواجهة الحكة بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة تعمل على تخفيف الحكة مثل مادة "بوليدوكانول".

أما الالتهابات، فيمكن مواجهتها من خلال المراهم المحتوية على مواد فعالة تعمل على تثبيط الالتهابات مثل الكورتيزون.

 

وبشكل عام، ينبغي استعمال مستحضرات عناية تخلو من المواد الحافظة والمواد العطرية، والتي تتسبب في تفاقم حالة التهاب الجلد العصبي.


وإلى جانب العناية المنتظمة بواسطة المستحضرات المناسبة، ينبغي أيضاً تجنب العوامل، التي تتسبب في حدوث النوبات المرضية مثل الملابس الصوفية ودخان السجائر والهواء الجاف والهواء البارد ومسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح وشعر الحيوانات وعث الغبار المنزلي.

 

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