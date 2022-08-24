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الأربعاء، 24-08-2022 01:36 م

الغذاء الصحي لتقوية المفاصل

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الوكيل الإخباري - تنبع أهمية هذه الأطعمة في أنها تزودنا بالعناصر الغذائية اللازمة من أجل التمكن من تجديد الغضروف في خلايا الجسم والتخلص من الآلام المفصلية. كما تلعب بعض الأطعمة دوراً كبيراً في حرق دهون الجسم وتليين المفاصل.

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الغذاء الصحي لتقوية المفاصل

الأسماك مثل سمك السلمون: هي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من المفاصل من الالتهابات كما يحتوي سمك السلمون على الأوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة المفاصل والأربطة، وعلى فيتامين د المهم لصحة العظام بشكل عام.


الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والمعادن والأوراق الخضراء مثل السبانخ والبروكولي: تناول طبق سلطة يومياً يساعد على تقوية الركبة. العناصر الغذائية الموجودة في الخضراوات والفواكه تحفز الجسم على إنتاج بروتين الكولاجين، مما يحافظ على الجسم، كذلك تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات المهمة لصحة المفاصل والعظام مثل فيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين هـ.


زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت بذور الكتان: تساعد هذه الزيوت على تقوية المفاصل ومنها تقوية الركبة، ويمكنك الإستفادة منها عن طريق دهن الجسم بها وتركها لمدة ساعتين ثم الاغتسال من الزيوت.


مشتقات الحليب: تناول كمية كافية يومياً من الحليب ومشتقاته كالزبادي والجبن يعمل على زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم، ويحميك من هشاشة العظام وتآكلها.

 

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