السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

مصدر : لا تعديل على دوام الموظفين والمدارس الاحد

جلسة حوارية حول الأولويات التنموية في عجلون

تعرّف على أسعار العملات الرقمية حول العالم

وصول أكبر سفينة ركاب للعقبة منذ بدء الجائحة

اقتراح لمسؤول مصري بشأن توفير أكبر كمية من القمح في البلاد

"عارض صحي" يحول دون استكمال "النابلسي" المنافسة على مركز "نقيب المهندسين الزراعيين"

هل يصبح لقاح كورونا موسميا.. البلبيسي يجيب

اتفاقية لرفد مستشفى السلط الجديد بكوادر طبية

كيف تستمتع بإجازتك على جزيرة بالي؟

بيان هامّ حول توقيف مريض شلل دماغي في سجن ماركا - تفاصيل

السبت، 19-03-2022 03:38 م

الفواكه الغنية بالعصير ترطب الأحبال الصوتية

52d3f85448


الوكيل الإخباري - لا يتعلّق الأمر فقط باعتلاء خشبة المسرح، فكلما تحدثت يقوم الأشخاص بإجراء تقييمات حول معرفتك ومصداقيتك وسلطتك، وغير ذلك كثير. يؤدي تغيير صوتك للأفضل إلى تأثير إيجابي في حياتك. وإلى جانب التدريب الصوتي، ما تأكله يؤثر أيضاً على جودة صوتك.

اضافة اعلان


تقع الحنجرة في منتصف الحلق، وتسحبها عضلاتها الخارجية بعيداً عن الطريق عندما تبتلع الطعام. وتقوم الحنجرة بتوجيه الطعام إلى معدتك وتوجيه الهواء إلى رئتيك للتنفس.


الترطيب
الحفاظ على رطوبة الجسم أمر هام لكل أجزاء الجسم، لكنه مهم بشكل خاص للأحبال الصوتية، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تلف الأنسجة الدائم.
لذلك تناول كوب ماء مثلج على المنصة عندما تتحدث. أو قم بترطيب الحلق بالماء الساخن والليمون (الحامض) قبل الحفلة الموسيقية. وتجنب السوائل شديدة الحرارة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل قبل أن إلقاء خطاب.


الفواكه
تعتبر الفواكه الغنية بالعصير ممتازة لترطيب الأحبال الصوتية. كذلك الخوخ والكمثرى والتفاح والشمام والفراولة (الفريز) والبطيخ.
ويمكنك إضافة بعض الخضروات إلى هذه القائمة، مثل: القرنبيط، والكرفس، والفجل، والسبانخ.


البروتين
من مصادر البروتين التي تساعد على ترطيب الحلق: الدجاج، والبيض، والحمص، والتونة.


جفاف الحلق
لتفادي التأثير السلبي على الصوت، قلل أو تجنّب كل ما هو مدرّ للبول، لأنه سيسبب جفاف الحنجرة. لذلك يُنصح بعدم تناول أكثر من كوبين من القهوة يومياً، خاصة أن القهوة تشد بعض عضلات الحلق، مما يزيد صعوبة إرخاء الحنجرة والحجاب الحاجز للتحدث بنبرة لطيفة.


البلغم
يحبس الحليب ومنتجات الألبان الأخرى البلغم في حلقك. ويُنصح بتناول الحليب النباتي مثل الصويا والكاجو في الأيام التي تشارك فيها في اجتماع أو تقوم بإلقاء خطاب.


الحموضة
تجنّب الإفراط في تناول الأطعمة الحمضية مثل منتجات الطماطم أو الكثير من الحمضيات. على الرغم من أن عصر الليمون في الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تنظيف الحلق، إلا أن تناول القليل من الجريب فروت أو عصير البرتقال قبل إلقاء خطاء أو التحدث في برنامج تلفزيوني يمكن أن يكون له تأثير سلبي.
وينطبق ذلك على المشروبات الغازية مثل: الصودا والمياه الغازية، والشوكولا، والأطعمة الدهنية والحارّة.


الأطعمة الخشنة
من الأطعمة ذات التأثير السلبي أيضاً الفشار والفول السوداني والخضروات النيئة الليفية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
vitamin-b9-or-folic-acid-all-about-this-vitamin

أربع علامات تكشف لك إن كنت تعاني من نقص فيتامين B9 أم لا

10-03-22-690332094

قبل رمضان.. احذري تخزين هذه الأطعمة في الفريزر

z17FiO7TbN_zcpuwYm3wuwHaEd

تناول الطعام خلال ساعات النهار... ما هو التوزيع المثالي؟

2022313133612200CJ

ما سبب فشل الحميات الغذائية للنساء فوق الأربعين؟

1580723859_565_30510_

الفحم الطبي يعالج التسمم البسيط عند الطفل

close-up-of-alum--potassium-aluminium-sulfate-and-soap-nut-sapindus-ingredients-of-a-traditional-tooth-paste-for-toothache-and-yellow-teeth--923799844-f5dba9e47a1b4c0790cabc6362cf8baf

ما فوائد الشبة.. وهل تتسبب فعلا في السرطان؟

أخبار متعلقة
The-amount-of-protein-in-food

أين تجدين البروتين في الطعام؟

Food

نوع من الخضروات يحتوي على بروتين قد يماثل اللحوم!

فوائد-حليب-اللوز-وكيفية-تحضيره-في-المنزل

هل حليب اللوز غني بالبروتين؟

Fruits-to-eat-and-avoid-in-type-2-diabetes-1024x682

فاكهة تبدد الرغبة في تناول السكر

9d79ce81-b0a2-4c4b-9800-194a8662d9b9

أفضل المكملات الغذائية لصحة أظافرك