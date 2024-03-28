الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي

الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة

الصحة العالمية: 10 مستشفيات فقط تعمل في غزة

مصر تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

الخميس، 28-03-2024 02:34 م

القراءة الواعية تحسن الصحة النفسية

544092


الوكيل الإخباري - أشارت ورقة بحثية إلى أن كبار السن الذين يقرؤون بشكل متكرر يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بالنتائج المعرفية، مثل احتمال المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف والاضطرابات المعرفية الأخرى.

وتعتبر الدكتورة سامانثا هنري أستاذة علم الأعصاب في جامعة بايلور: "أن الجمع بين القراءة واليقظة الذهنية يتيح المشاركة في التأمل الواعي أثناء دمج القراءة، الأمر الذي يتطلب القراءة بطريقة مختلفة".

اضافة اعلان


القراءة الواعية
وتوضح: "عندما نقرأ، يركز الهدف عادةً على إكمال كتاب أو مقالة في فترة زمنية معينة لاكتساب المعرفة. بينما تركز القراءة الواعية على عملية القراءة نفسها، دون أي وجهة أو هدف ضروري سوى أن تكون على دراية بما تقرأه في تلك اللحظة وأن تكون حاضراً بشكل كامل".


ووفق "مديكال إكسبريس"، توصي هنري بالبدء بالتنفس اليقظ، ما يساعد على تنمية مهارات القراءة الواعية وتطويرها. "فالقراءة الواعية هي خطوة متقدمة يستفيد منها الناس بعد تجربة التأمل الواعي عادة في شكل التنفس".
ولتحقيق القراءة الواعية تنصح هنري بأن "تبطئ القراءة، لتكون على دراية بالعملية التي تنطوي عليها القراءة بالفعل".


وتتطلب القراءة الواعية الممارسة، لأنها تزيل عنصر القراءة السلبية والتصفح والقيام بمهام متعددة أثناء محاولة القراءة.


لأن الهدف، كما توضح هنري، هو التركيز على إضافة طبقة إضافية من الوعي إلى قراءتك. "حاول أن تتمهل بهدف فهم ما تقرأه وكيف تقرأه. قم بإزالة جميع عوامل التشتيت الخارجية للانخراط في فهم أعمق وهادف لما تقرأه".


وتتابع: "ابدأ بفقرة أصغر بدلًا من كتاب كامل، لتفهم ما تقرأه وتستوعبه".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
C35BCC35-A5D1-4E35-981A-B4A27C68D574

للسعادة.. اشرب المزيد من الماء

2017_9_30_14_29_19_361

تمارين غير مناسبة للحامل

2015_7_21_16_34_28_353

إجراءات وقائية لتجنب جفاف البشرة والجلد في رمضان

19_2023-638156089926996344-699

التغذية المتوازنة للأطفال تعزز القدرة على الصيام

السبانخ-4-أضرار-عند-الإفراط-في-تناوله-1643439876955

السبانخ أغنى الخضروات الورقية بالمغذيات

tbl_articles_article_24894_262211ae2b1-f817-435f-b3a7-329d0d3e7bda

ما هي أسباب نزيف الأنف؟

أخبار متعلقة
2024_3_17_19_42_53_727

الصيام مع التقدم في السن يرهقك؟.. اتبع هذه النصائح