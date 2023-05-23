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الثلاثاء، 23-05-2023 04:05 م

القولون العصبي..كيف تتخلص من الأعراض بعد تناول الطعام؟

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الوكيل الإخباري- القولون العصبي أحد اضطربات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا، يتسبب في الكثير من الأعراض المزعجة والتي قد تزداد سوءًا بعد تناول الطعام، وقد يؤثر ذلك تغذية الشخص وصحته العامة.

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نستعرض في التقرير التالي أبرز الطرق التي يمكن أن تهدأ من أعراض القولون العصبي بعد تناول الطعام، وفقًا لـ"Very well health".

لا يوجد سبب محدد للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، ولكن أرجعت الدراسات ذلك لعدد من العوامل المحتملة، والتي تتسبب فيما يلي:


- الإصابة بتقلصات عضلية في الأمعاء، إذ يمكن أن تسبب الانقباضات القوية التي تستمر لفترة أطول من المعتاد امتلاء البطن بالغازات وحدوث انتفاخ وإسهال.


- قد تحدث أعراض القولون نتيجة الإشارات ضعيفة التنسيق بين الدماغ والأمعاء ما يجعل الجسم يبالغ في رد فعله تجاه التغيرات التي تحدث خلال عملية الهضم، وذلك يتسبب الشعور بالألم أو الإسهال أو الإمساك.


- ضغوط الحياة والتوتر العصبي أحد العوامل المسبة لمتلازمة القولون العصبي.
- التغيرات في ميكروبات الأمعاء إذ تحدث تغيرات في البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش عادةً في الأمعاء وتؤدي دورًا رئيسيًا في صحة الجسم، وعند حدوث ذلك تبدأ الأعراض في الظهور.


لماذا تزداد أعراض القولون بعد تناول الطعام؟
بسبب المشكلات الجسدية التي تؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي، قد تحدث الإصابة نتيجة اتباع عادات غير صحية تؤثر على طبيعة الأمعاء، وتعيق عمل الجهاز الهضمي خلال مرحلة هضم الطعام، مما يتسبب في انتفاخ القولون والذي بدوره يؤدي لعدد من الأعراض الأخرى والتي تتمثل فيما يلي:
- الإمساك أو الإسهال.
- ألم البطن.
- الشعور بعدم الراحة.
- حرقة المعدة.
- ضيق التنفس.


وقد تحدث تلك التغيرات نتيجة اتباع العادات الغذائية غير الصحية جميعها أو حتى جزء منها، ومن أبرزها ما يلي:


- تناول الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية، مثل الأطعمة المقلية.
- تناول الأطعمة الحارة التي قد تسبب تهيج القولون.
- تناول الأطعمة الثقيلة الغنية بالدهون.
- عدم شرب كميات وفيرة من الماء.
- النوم والاستلقاء بعد تناول الطعام.
- عدم الالتزام بمواعيد محددة للوجبات.
- تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية فوق حاجة الجسم.
- تناول الطعام قبل النوم.
- عدم تقسيم الوجبات.

 
كيف تهدأ أعراض القولون بعد تناول الطعام؟
يمكن التخفيف من حدة أعراض القولون بعد تناول الطعام من خلال تجنب جميع المحظورات التي تتسبب في تهيج القولون، وفي حال حدوث الأمر يمكن القيام بما يلي:


-التخلص من الفضلات عن طريق التبرز، ولكن إذا كان الشخص يعاني من الإمساك لا يجب عليه إجبار نفسه على التبرز تجنبًا للإصابة بالمضاعفات.
- تجنب تناول أي أطعمة ومشروبات عند تفاقم الأعراض.
- التأكد من شرب كميات كافية من الماء.
- تجنب ارتداء ملابس ضيقة، واختيار الملابس الواسعة.

 

الكونسلتو الطبي

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