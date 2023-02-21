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الثلاثاء، 21-02-2023 10:03 ص

الكبدة للأطفال .. مفيدة أم ضارة ؟

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الوكيل الإخباري- تعتبر الكبدة من الأطعمة المفيدة لصحة الأطفال، ويرجع السبب إلى قيمتها الغذائية العالية، حسبما ذكر الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية.


فوائد الكبدة للأطفال
وأوضح حماد أن الكبدة تمد الطفل بعناصر غذائية في غاية الأهمية لصحته، أبرزها:

- معدن الحديد: يحمي الطفل من الإصابة بالأنيميا، عن طريق إنتاج كريات الدم الحمراء، المسؤولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

- معدن الزنك: يقوي مناعة الطفل ويعزز ذاكرته ويساعده على النمو.

- البروتين: يساهم في بناء وتقوية عضلات الطفل، بالإضافة إلى قدرته على تسريع عملية التئام الجروح.

- فيتامين هـ: يتميز بخصائص المضادة للأكسدة، التي تساعد بدورها على حماية الخلايا من التلف الناتج عن نشاط الشوارد الحرة في الجسم.

- فيتامين أ: يعمل على تقوية نظر الطفل.

- فيتامين B12: يدعم صحة الجهاز العصبي المركزي عند الطفل، لا سيما الدماع، ويشارك الحديد في تكوين كريات الدم الحمراء.


متى يأكل الرضيع الكبدة؟
وأوصى خبير التغذية الأمهات بتقديم كبدة الدجاج للطفل في عمر 7 أو 8 أشهر، بينما الكبدة البقري عندما يتم عامه الأول، مع ضرورة طهي الاثنين جيدًا، للتخلص من الميكروبات العالقة بهما بفعل الحرارة العالية.


هل الكبدة الطازجة أفضل للطفل من المجمدة؟
وأشار إلى عدم وجود اختلاف كبير في القيمة الغذائية بين الكبدة الطازجة والمجمدة، ولكن يراعى شراء كليهما من مكانٍ موثوق به، لتجنب الأنواع المغشوشة.

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الكونسلتو الطبي

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