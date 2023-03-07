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الثلاثاء، 07-03-2023 01:03 م

الكشف عن أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء في مصر

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الوكيل الإخباري- أكد عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة محمد عبد المعطي سمرة، أن أكثر أمراض الأورام انتشارا في مصر بين السيدات هو ورم الثدي بنسبة 25% ولدى الرجال أورام الرئة والكبد.

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وأكد، أن هناك تغيرات تحدث نتيجة السيطرة على بعض مسببات الأمراض مثل التدخين باعتبار أنه عامل رئيسي فى الإصابة بأورام الرئة والحلق والحنجرة وتكون نسبة حدوث أورام الرئة 12 مرة قدر غير المدخنين والمقصود هنا التدخين بكل صوره بما فيه السجائر الإلكترونية أو الارجيلة .


وأضاف عميد معهد الأورام أن هناك بعض الأورام مرتبطة بالفيروسات مثل أورام الكبد مؤكدا أن من ضمن انجازات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى حيث أننا لا نحمي الكبد فقط ولكن نحمي أن مريض فيروس سي لديه نسبة عالية من الإصابة بسرطان الكبد وباستخدام علاج فيروس سي والحملات الإجبارية للتطعيم ضد فيروس سي قللت نسبة الإصابة بمرض أورام الكبد.


وتابع عميد معهد الأورام أن هناك علاقة بين بعض أنواع الفيروسات والإصابة بسرطان عنق الرحم ومن هذا المنطلق الكشف المبكر على السيدات مهم في منح بعض التطعيمات وعلاجات تقلل نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم وكثر التعرض لأشعة الشمس له علاقة وثيقة في الإصابة بالأورام وخاصة لأصحاب البشرة البيضاء وتحديدا في دول أوروبا لأنها تسبب سرطان الجلد موضحا أن التعرض المقصود هنا التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة وسنوات طويلة.

 

 

روسيا اليوم

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