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الثلاثاء، 07-03-2023 12:42 م

طبيب يكشف عن أهم فحوصات القلب

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الوكيل الإخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إلى توافر اختبار طبي، يلعب دورًا كبيرًا في الكشف المبكر عن أمراض القلب.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفحص الذي يقصده هو اختبار الإجهاد، مؤكدًا أنه فعال في تشخيص الأمراض القلبية.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الطبيب يلزم المريض عند إجراء اختبار الإجهاد بالجري على مشاية كهربائية أو دراجة ثابتة بعد وضع أقطاب كهربائية على صدره، لقياس سرعة ضربات القلب لديه.

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وأضاف: "إذا كان هناك ما يمنع المريض من الجري، مثل إصابته بالسمنة المفرطة، يقوم الطبيب بحقن وريده بدواء، يسرّع ضربات قلبه، ثم يفحصه بأشعة الإيكو"، موضحًا أن هذا الاختبار يعرف باسم إجهاد القلب الدوائي.


واختتم حديثه: "إذا كانت نتائج رسم القلب الإجهادي سلبية، ولكن لا تزال بعض الشكوك تراود الطبيب، يُخضع المريض لأشعة مقطعية على الصدر، للاطمئنان على الرئتين والحجاب الحاجز والقصبة الهوائية، بالإضافة إلى تركيب جهاز هولتر على ذراعه، لقياس ضربات قلبه لمدة تتراوح من 48 إلى 72 ساعة".

 

الكونسلتو الطبي 

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