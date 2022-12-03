الكشف عن علاج محتمل لتساقط الشعر

الوكيل الإخباري-قالت نتائج دراسة جديدة إن للمكملات الغذائية دوراً محتملاً في علاج تساقط الشعر، وإن هناك فائدة محتملة لبعض المغذيات كشفتها تجارب حول التدخلات الغذائية.



وأجرت الدراسة الباحثة لارا دريك من جامعة تافتس في بوسطن، ونشرت النتائج في مجلة "جاما ديرماتولوجي"، واستندت إلى مراجعة 11 تجربة سريرية، و17 تجربة عشوائية، ودراستين لسلسلة حالات.



ووجد البحث فائدة محتملة لمجموعة من المغذيات كعلاج لتساقط الشعر، وهي أوميغا3 وأميغا6، ومضادات الأكسدة، ومغذيات التفاح، وأقراص الزنك وزيت بذور اليقطين، وإيزوفلافون وكابساسين ونوترافول وفيفيسكال.



ورجّحت النتائج استفادة بعض المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر من المكملات الغذائية، ودعت إلى تشجيع اتخاذ هذا القرار العلاجي المشترك مع الطبيب المعالج لمراجعة المخاطر والفوائد حسب الحالة.

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