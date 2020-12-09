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الأربعاء، 09-12-2020 11:53 ص

الكشف عن نباتات لعلاج سرطان الرئة

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الوكيل الاخباري - تمكن العلماء من الحصول على عيدان نانوية لعلاج سرطان الرئة من أسيتات الزنك، وذلك من دون استخدام المواد السامة، وإنما بفضل مستخلص من أوراق نبات يطلق عليه اسم لاتيني "Cyrtrandroemia nicobarica"، الذي ينمو في الغابات الاستوائية المطيرة لجزيرتي أندامان ونيكوبار في الهند.

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وأشار الخبراء إلى أن عيدان أكسيد الزنك النانوية (ZnO NR) تُستخدم اليوم على نطاق واسع في علاج العديد من الأمراض، حيث يمكن استخدامها لحقن الأدوية في الأعضاء البشرية المريضة والحصول على صورة للمناطق المصابة من الجسم.

 

وهي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا وفعالة بشكل خاص في تثبيط نمو الخلايا السرطانية عن طريق إتلاف غشاء الخلية، بحسب مجلة "سبرينغر".


ووجد العلماء، اليوم، أنه من أجل الحصول على ZnO NR يتم استخدام أساليب وطرق شاقة ومعدات باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك تشارك المواد الكيميائية السامة في عملية الإنشاء. لذلك هناك توجه في الآونة الأخيرة لتطوير المستخلصات الخضراء مع استخدام النباتات والفطريات والبكتيريا على نطاق واسع.


بهذا الصدد أوضح ميخائيل غورشينكوف، الأستاذ المساعد في قسم علوم المواد الفيزيائية في جامعة "ميسيس"، قائلاً: "لقد أجرينا اختبارات وتأكدنا من عدم سمية العينات. وبعد ذلك أظهرت التحليلات الخاصة النشاط التثبيطي لعينات عيدان نانوية ضد الخلايا السرطانية في رئة الإنسان. فهي تسبب الإجهاد التأكسدي والذي يضر بالحمض النووي ويؤدي إلى موت الخلايا المبرمج - موت الخلايا السرطانية".


ووفقاً للدكتور، فإن نبات "Cyrtrandroemia nicobarica" ينتمي إلى عائلة يطلق عليها اسم "Gesneriaceae" والتي تم اكتشافها لأول مرة في جزر أندامان ونيكوبار.

 

علماً أن استخداماتها الطبية لم تكن معروفة حتى هذه اللحظة. ومع ذلك فإن سكان جزيرة نيكوبار والقبائل المحلية الأخرى يستخدمون النبات لعلاج لسعات العقارب وحساسية الجلد والتئام الجروح.


وتم خلط مستخلص أوراق "Cyrtrandroemia nicobarica" مع أسيتات الزنك للحصول على عيدان نانوية غير سامة. وحفظ المحلول الناتج في خلاط مغناطيسي لمدة ساعتين، ثم تم تركه في وضعية السكون ليستقر حتى تشكل راسب أبيض شفاف. بعد ذلك وضع المحلول المترسب بالطرد المركزي عند 6000 دورة في الدقيقة للحصول على مستعلق، حيث تم خلط العينة مع الماء الخالي الأيونات.

 

وبالنهاية جفف المستعلق عند 80 درجة مئوية للحصول على مسحوق ZnO NR النقي.


وبحسب رأي الخبراء، فقد أكدت الدراسة أن علاج سرطان الرئة استناداً إلى تقنية النانو ممكن باستخدام عيدان ZnO النانوية غير السامة المكونة من مستخلص نباتي محدد.


وقد شارك في هذا لبحث متخصصون من كلية الفنون والعلوم رانغاسامي من الهند وجامعة سيئول الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من جمهورية كوريا الجنوبية.

 

سبوتنيك

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