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السبت، 28-01-2023 10:46 ص

5 نصائح هامة لمرضى ضغط الدم المرتفع

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الوكيل الإخباري-ارتفاع ضغط الدم هو مرض مزمن وخطير وقد لا يعرف الكثيرون أنهم مصابون به، لكن تأثيره على جسمك يمكن أن يهدد حياتك بمرور الوقت إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه، حيث يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولأن النظام الغذائي وعوامل نمط الحياة تلعب دورًا في التحكم في ضغط الدم، نقدم نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع، بحسب موقع " healthcentral".

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نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع

 

 1- حافظ على وزن صحي للجسم
مع زيادة وزن الجسم، يمكن أن يرتفع ضغط الدم أيضًا إن زيادة الوزن أو السمنة (وجود مؤشر كتلة جسم أكبر من 25 أو 30 على التوالي) يعرضك لخطر أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم. 

يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عن طريق فقدان الوزن حتى النسب الصغيرة من فقدان الوزن يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه. 


2- اتبع حمية داش دايت
تظهر العديد من الدراسات البحثية أن النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم "داش دايت" (DASH) يمكن أن يخفض ضغط الدم في أقل من أسبوعين، وبمرور الوقت ، يمكن أن ينخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بما يصل إلى 14 نقطة بالإضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم ، فإنه يوفر فوائد صحية إضافية بما في ذلك الوقاية من هشاشة العظام والسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

يركز نظام DASH الغذائي على الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم وهو في الأساس نظام غذائي نباتي يتضمن كميات معتدلة من الحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات.

3- اقرأ ملصقات التغذية
إن اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم يعني الانتباه إلى أكثر من مجرد ملح الطعام الصوديوم هو مادة حافظة غذائية شائعة الاستخدام، لذا يمكن للأطعمة المعبأة أن تحتوي على الكثير من الصوديوم. 

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يوصي الخبراء بتناول ما لا يزيد عن 1500 مجم من الصوديوم يوميًا للتحكم في ضغط الدم، واحذر من الصوديوم المخفي في الأطعمة مثل: الأطعمة المصنعة وأطعمة المطاعم،  لذا التزم بالمنتجات الطازجة واللحوم التي تحتوي على القليل من الملح أو لا تحتوي على ملح في حالتها الطبيعية. 


4- تمرن بانتظام
هناك فوائد عديدة للنشاط البدني، بما في ذلك قدرته على خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الأشخاص النشطون بدنيًا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص غير النشطين. 

يوصي الخبراء بما لا يقل عن 150 دقيقة (أو 30 دقيقة ، خمسة أيام في الأسبوع) من التمارين الهوائية متوسطة الشدة كل أسبوع. 


حتى الأنشطة الخفيفة (مثل صعود السلالم والبستنة والمشي السريع في استراحة الغداء) يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض.


5- لا تدخن
يرفع النيكوتين الموجود في دخان السجائر ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. يضيق الشرايين ويقوي جدرانها ، مما يجعل دمك أكثر عرضة للتخثر، مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. 

 

اليوم السابع 

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