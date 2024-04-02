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الثلاثاء، 02-04-2024 12:26 م

كيف تؤثر ممارسة الرياضة على مرضى السكري في رمضان؟

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الوكيل الإخباري - تساعد الرياضة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من مستويات السكر في الدم، فيمكن أن يساعد الصيام مع ممارسة الرياضة على فقدان الوزن الزائد، ومن ثم التأثير إيجابًا على مستويات السكر في الدم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني

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ونستعرض في التقرير التالي تأثير ممارسة الرياضة على مرضى السكري خلال شهر رمضان بحسب الدكتور إيهاب حنا، أستاذ أمراض السكر بالمعهد القومي للسكر.


أوضح الدكتور إيهاب حنا، أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب مراقبة مستمرة ونمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة الرياضة بانتظام، لكن خلال شهر رمضان قد يواجه مرضى السكري بعض التحديات في الحفاظ على روتينهم الرياضي المعتاد.

وأشار أستاذ أمراض السكري إلى أن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان مفيدة لمرضى السكري حيث تقدم العديد من الفوائد الصحية منها:
- ضبط مستويات السكر في الدم، حيث تساعد الرياضة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من مستويات السكر في الدم.
- خسارة الوزن، فيمكن أن يساعد الصيام مع ممارسة الرياضة على فقدان الوزن الزائد، ومن ثم التأثير إيجابًا على مستويات السكر في الدم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.
- الحد من أمراض القلب، حيث تساعد الرياضة على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.
- تحسين الحالة المزاجية، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد على تحسين المزاج والتقليل من التوتر والقلق لفترات طويلة خاصة عند الانتظام على ممارستها.


ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان لمرضى السكري؟
أضاف حنا أن الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان لمرضى السكري عادة ما يكون خلال فترتين سواء قبل الإفطار بساعة أو ساعتين أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، وذلك للحصول على أفضل النتائج.
كما نصح حنا مرضى السكري بممارسة تمارين رياضية خفيفة إلى متوسطة الشدة مثل:
- المشي، حيث يعد المشي من أفضل التمارين لمرضى السكري، وبالتالي يمكنهم البدء بـ 15 دقيقة يوميًا وزيادة المدة تدريجيًا.
- السباحة.
- ركوب الدراجات.
- التمارين الرياضية المائية.
- تمارين اليوجا.

احتياطات قبل ممارسة الرياضة في رمضان لمرضى السكري
أكد أستاذ أمراض السكر على ضرورة اتباع بعض الاحتياطات عند ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان مثل:
- قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد التمرين.
- شرب الكثير من الماء.
- تناول وجبة خفيفة قبل التمرين.
- التوقف عن التمرين فورًا عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية.

 

الكونسلتو 

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